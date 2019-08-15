《PRODUCE X 101》下車後首個官方活動！VICTON崔秉燦因健康狀態好轉，參與《The News》的錄製！
明星 2019年8月15日 星期四13:46 Yuan
VICTON崔秉燦以純真性格和酒窩魅力吸引許多粉絲，出演《PRODUCE X 101》時，更靠著好實力進入了31強名單。
在決賽名單公佈前，崔秉燦卻宣布退賽，讓不少粉絲相當錯愕。所屬社Play M娛樂也表示：「崔秉燦因患有慢性阿基里斯肌腱炎，加上心理壓力，病情越來越嚴重，很難再繼續參加節目。為了恢復健康，崔秉燦將會進行充分的休息和治療，公司將會給予充分的支援。」
昨日，Play M娛樂表示：「崔秉燦將出演《The News》，在休息期間集中於治療，目前情況已經好轉。」據悉，崔秉燦不是和VICTON成員一起而是單獨參加錄影，已在昨日進行錄製，播出時間還沒有確定。這也是他《PRODUCE X 101》之後首個正式活動，令不少粉絲都很期待！
而8月5日是VICTON出道1000日，成員們也透過V Live直播和粉絲們互動。對於VICTON的回歸，相關人士也提到：「目前還在討論中！」
（圖：Mnet、推特＠VICTON1109、推特＠NewWorld_VICTON）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞