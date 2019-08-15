【2019偶像运动会】新投球女王诞生：从Red Velvet涩琪眼里看到了「杀气」，遇到IZ*ONE张员瑛秒融化！
明星 2019年8月15日 星期四08:30 Rui
每年的《偶像运动大会》，前去探班的粉丝们都会贡献大批爱豆们的美照，这次也不例外，Red Velvet成员涩琪就凭藉现场照一举成为了新投球女王！
爱豆们全力以赴，体育馆内笑声、加油声不断。 而最引人注意的就是投球比赛，因为参赛的都是女爱豆，尤其是涩琪的亮相更是吸引了所有人的目光。
涩琪穿著格纹棒球短袖衫，下半身搭配白色紧身牛仔裤，柔顺的长发随意披著，左手上戴著黄色棒球手套。 涩琪姿势标准，抬腿、转身、投掷，一系列动作一气呵成，明明是软萌女爱豆，目光中竟然透著冷冽的杀气，完全投入到了比赛氛围里。
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涩琪修长笔直的双腿也在牛仔的衬托下一展无遗，让女生们看了十分羡慕。
比赛时的涩琪浑身散发出无法让人忽视的严肃和冷冽气息，但一下场就秒变大姐姐，看到小妹妹IZ*ONE的张员瑛时的眼神充满柔和，怕妹妹太热还拿出小风扇为她吹风，可以说是很贴心了。
「图：theqoo」
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