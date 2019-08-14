《Produce X 101》琴东贤近期发展？「只可能加入 BY9 这个企划型团体」
KPOP 2019年8月14日 星期三08:15 施乃琪
以舞技和表情魅力在《Produce X 101》中获瞩目的琴东贤最终虽未入选 X1，未来动向仍备受瞩目，最近他也正式就「加入 BY9」的可能性发表官方说明！
C9 Entertainment 昨天（13 日）发出了官方声明，首先就表示自从《Produce X 101》完结后，公司便持续追踪粉丝对於自组团体 BY9 的相关意见，并与琴东贤讨论未来的发展动向。
「本公司与琴东贤沟通后整理出立场，自始至终都一贯地明确表示『若组成 BY9 就会加入』。」C9 Entertainment 并补充：「除了 9 人组成的 BY9 外，琴东贤并无意愿加入任何企划型的团体。」
除此之外，C9 Entertainment 也透露琴东贤在节目结束后，便继续和公司练习生一起接受舞蹈、饶舌、语言和演技的训练，全力以赴地做好本业。
（照片来源：Mnet、C9 Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻