《Produce X 101》琴东贤近期发展？「只可能加入 BY9 这个企划型团体」

《Produce X 101》琴东贤近期发展？「只可能加入 BY9 这个企划型团体」

KPOP   2019年8月14日   星期三08:15   施乃琪   2

以舞技和表情魅力在《Produce X 101》中获瞩目的琴东贤最终虽未入选 X1，未来动向仍备受瞩目，最近他也正式就「加入 BY9」的可能性发表官方说明！

C9 Entertainment 昨天（13 日）发出了官方声明，首先就表示自从《Produce X 101》完结后，公司便持续追踪粉丝对於自组团体 BY9 的相关意见，并与琴东贤讨论未来的发展动向。

「本公司与琴东贤沟通后整理出立场，自始至终都一贯地明确表示『若组成 BY9 就会加入』。」C9 Entertainment 并补充：「除了 9 人组成的 BY9 外，琴东贤并无意愿加入任何企划型的团体。」

除此之外，C9 Entertainment 也透露琴东贤在节目结束后，便继续和公司练习生一起接受舞蹈、饶舌、语言和演技的训练，全力以赴地做好本业。


（照片来源：Mnet、C9 Entertainment）

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留言/评论
  • Jx Shawol
    Yap Ruoyi금동이😍
    1小时前
  • 張家寧
    張惟寧還是有可能的！！
    1小时前
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