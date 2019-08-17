《太阳的后裔》＆《鬼怪》导演钦定她为新剧女主角，第2部剧就能演主角？看完脸你就明白了～
明星 2019年8月17日 星期六08:45 Rui
韩国导演李应福，你可能没听过他的名字，但肯定看过他拍的电视剧，而且不值一部，《Dream High》、《秘密》、《学校2013》、《太阳的后裔》、《鬼怪》都出自他之手。
正在筹画新剧《Sweet Home》的李导演敲定了新一任女主人公，接棒宋慧乔和金高银的就是新人女演员高允贞。在前段时间刚刚播毕的《会读心术的那小子》中高允贞扮演金素贤，凭藉此剧正式出道。 没想到即将出演的第2部电视剧中，她就要担任女主角了，据说还是导演亲自选择，对这位表演新人十分满意，相信她能在新剧中展现更好的演技。
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高允贞到底有什么独特之处能让她的表演之路如此顺畅呢？ 从外号「小全智贤」上我们就能看出，尚未出道前就因为SNS上的私照收获了大批粉丝，精致的五官让无数网民沦陷，没有厚重的妆容，看似寡淡，却越看越精致有味道，难怪被称为新一代整容范本呢！！
不少网民曾留言说「好想以她的脸活一天看看」，脸型自然圆润，长相不算惊艳却属於耐看型，每一个部位单拿出来都不算完美，但是组合在一起之后，效果惊人 ，看起来非常舒服，简直是美若天仙。
《Sweet Home》改编自同名漫画，讲述的是一个因校园暴力伤害而躲在房间里生活的隐居型孤立高中生，失去家人后搬家到公寓里发生的奇怪和冲击性的故事。 主人公为了拯救被欲望所困从而变成怪物的人们，孤军奋战，想要摆脱社会悲观视线，从而成长起来，愈发强大的故事。 实力派演员李阵郁和在热播剧《德鲁纳酒店》中扮演张满月古代初恋的李到晛有望加盟。
「图：NAVER」
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