【2019偶像运动会】女子摔跤大惨事！拎小鸡式碾压，体格力量完全不是同等级XD
综艺 2019年8月14日 星期三08:36 Rui
中秋看板节目《偶像运动大会》又开始录制了，虽然要等到中秋节观众们才能观看到，但前去现场应援的粉丝们不时通过SNS公开录制现场照，粉丝们也从其中看到了不少乐趣。
2019年「偶运会」於8月12日正式开始录制，第一天就有不少精彩照片流出。 最让人忍俊不禁的就是女子摔跤了，该环节於2016年增设，连续几年都很受粉丝欢迎，毕竟能看到女爱豆放下包袱「大打出手」的场面不多见。
宇宙少女恩熙和Weki Meki磪有情对上了！ 只见恩熙轻松将磪有情「拎起」，不费吹灰之力，磪有情根本无法抵抗对方的压制。
via GIPHY
** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP
恩熙身高168cm，磪有情身高159cm，相差将近10cm的两人无论是从体格还是力量上看都不是同一个等级，难怪磪有情完全无法抵抗，只能乖乖认输。场上是对手，场下却是好友，结束比赛的恩熙和磪有情互相搂抱著走出赛场，这一幕也是很温馨啊~
看到这组照片的网民纷纷留言称：「磪有情好无辜啊，可是我为什么看了想笑」、「完全不是一个级别的选手」、「哈哈哈哈，像不像拎小鸡」等。
「图：PANN」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
은서 是入過伍的女士官呀，打靶還比男生強 (σ°∀°)σ..:*☆
12分前
-