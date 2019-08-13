任时完往《德鲁纳酒店》片场为吕珍九送去应援咖啡车！横幅文字超有SENSE：「考试院招聘经理 来自303号」
韩剧 2019年8月13日 星期二11:25 JiaJia
先祝今天（8月13日）的寿星、满月社长永远的「0顺位」――吕珍九，生日快乐！正在拍摄新剧《他人即地狱》的任时完往《德鲁纳酒店》片场送去应援咖啡车，还记得他们一起合作过哪部作品吗？
吕珍九於昨日在个人SNS分享任时完的应援咖啡车认证照，他留言：「303号尹钟宇先生…人类客人是404号…要帮你订房间吗...？ #尹钟宇 #任时完 #惊喜礼物 #哥非常感谢你」
而横幅和贴纸上的文字则是：「伊甸考试院招聘经理 -303号 尹钟宇-」两位演员巧妙化用作品里的名字和设定，「尹钟宇」是任时完在新剧《他人即地狱》里的名字，而吕珍九在《德鲁纳酒店》里饰演「酒店经理」，这也让网友们纷纷表示：「真的太有SENSE了！」
吕珍九与任时完曾在2012年合作过《拥抱太阳的月亮》，两人分别饰演「李暄」和「许炎」的少年时期，因此结下友情。
而今天也是吕珍九的生日！小小年纪就以「童星」出道的他，通过各式各样的作品展现不同面貌。挥别可爱形象，以深邃眼神和低沉嗓音掳获剧迷的心，希望吕珍九未来的演技之路万丈光芒～
（图片来源：艺人SNS、MBC《拥抱太阳的月亮》）
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