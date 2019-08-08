尹智圣通过经纪人为Wanna One两周年聚会买单！

队长人在军中身不由己，荷包却千里迢迢赶来~真的太暖啦！
昨天是Wanna One出道2周年的日子，成员们曾透露说「打算每年的出道日都聚一下，由那一天赚最多的人请客」，昨天这个愿望真的实现了！ 成员们在结束公开行程后私下前往聚会地点，一起度过了难忘了时光。
这一天队长尹智圣因为服兵役未能参加，但却提前叮嘱经纪人去结帐，而且除了告知经纪人本人，对所属社其他人以及Wanna One成员们都保密了。 虽然本人无法参加，却传达到了自己的一份心意。
不仅如此，昨天尹智圣还透过工作人员在SNS上表达了对两周年的纪念心情，PO出的照片让人感慨满满。
本次聚会是私人行程、并没有公开现场照片，但部分成员在聚会结束后通过SNS上表达了对粉丝的感谢之情。 朴志训PO出一张夜景照片说：「我们是永远的。 」河成云也在Twitter留言：「真的很想大家来的...... 谢谢。 一辈子。 」简直令人泪目T^T
据悉姜丹尼尔没有参加这次聚会，据推测一是因为聚会地点来了不少粉丝，而他刚刚公开恋情、不便太高调；而且打官司期间无法与各位成员交流，自然逐渐疏远。 同时，最近与所属社发生纠纷的赖冠霖则在聚会当天飞到韩国与成员们见面。
（图源：Wanna One FB、IG，尹智圣、朴志训IG）
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