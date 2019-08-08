[有片]谁来救救我们泰亨? BTS防弹少年团V悲情狂喊

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最新一集的《RUN BTS！》中，BTS防弹少年团带大家去玩水，先分成两个小队玩起了水中排球，接下来更搭乘由快艇拖拉的游泳圈花生船，回答数学问题后才算完成任务。不过成员V却经历了一场大惊吓。





前半场BTS分为两组，Fresh队有成员RM、J-Hope与JIN，另外青葡萄队有成员柾国、JIMIN、V与Suga。不过他们看似对於水中排球都不算非常拿手，所以通常发球过去对面就结束了，也花了点时间来培养队员间的默契，过程相当有趣。





接下来进入水上活动了，七人纷纷著装完毕，同样分成两队来完成任务，由青葡萄队率先开始。柾国、JIMIN、V与Suga坐上了花生船，工作人员也先向他们解说，除了说明注意事项外，更告知四位「如果觉得速度快可以告诉我们」。於是快艇就拉著花生船出发了。另一组队伍也担心他们是否能完成任务。





快艇一出发可以看到柾国满脸笑容，对於这样的速度非常享受，脚还在空中踢呀踢看来好开心，但V就可怜了，他不停大喊著「巴拉优（太快了）」，并露出惊恐神情，不过驾驶快艇的人也并未因此就减速，让V不停喊叫著，连续的悲鸣甚至到后来有点抓狂，到底谁能来救救可怜的泰亨啊〜刚刚不是说速度太快可以告诉工作人员的吗? XD







好不容易完成了数学算式任务，青葡萄队终於可以回到岸边，此时下船的Suga与柾国还不停模仿著V一路上的喊叫「巴拉优（太快了）」，真的是太有趣了又令人心疼受到惊吓的泰亨，不过后来看见他也开始进食压压惊，ARMY们也可以放心点了。下一集他们将挑战巨大充气垫滑水道，又是谁将露出惊恐的一面呢？









照片：《RUN BTS！》截图

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