BTS防弹少年团集体认证观看电影《BRING THE SOUL：THE MOVIE》
明星 2019年8月7日 星期三09:08 Sani
昨晚防弹少年团在官方Twitter上PO出多张成员一起观看《BRING THE SOUL：THE MOVIE》的照片，而今天这个电影也终於正式上映啦！
《BRING THE SOUL：THE MOVIE》讲的是防弹少年团举办世界巡演《LOVE YOURSELF》期间7名成员的旅程，例如舞台灯光熄灭后回到原本的模样， 结束一个城市的演出后抵达新的城市时的感受。 截止今日上午6点，电影院门票预售率高达31.9%，位列第一，预售人数也达到17万2898人。
昨天防弹少年团在官方Twitter上公开了成员们一起观看电影的认证照，留言说：「一起看了《BRING THE SOUL》。 」照片中的大家穿著休闲随意的衣服，一同坐在电影院的作为里，看起来相当放松和开心：
同时Jin和J-Hope也各自PO出了认证自拍，还在留言中加了一颗象徵防弹的紫色小心心，真的太甜啦：
（图源：BIG HIT，BTS Twitter）
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留言/评论
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Bellbell Ng 我星期日去睇啦😍
1小时前