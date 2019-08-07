BTS防弹少年团集体认证观看电影《BRING THE SOUL：THE MOVIE》

BTS防弹少年团集体认证观看电影《BRING THE SOUL：THE MOVIE》

明星   2019年8月7日   星期三09:08   Sani   5

昨晚防弹少年团在官方Twitter上PO出多张成员一起观看《BRING THE SOUL：THE MOVIE》的照片，而今天这个电影也终於正式上映啦！

《BRING THE SOUL：THE MOVIE》讲的是防弹少年团举办世界巡演《LOVE YOURSELF》期间7名成员的旅程，例如舞台灯光熄灭后回到原本的模样， 结束一个城市的演出后抵达新的城市时的感受。 截止今日上午6点，电影院门票预售率高达31.9%，位列第一，预售人数也达到17万2898人。

昨天防弹少年团在官方Twitter上公开了成员们一起观看电影的认证照，留言说：「一起看了《BRING THE SOUL》。 」照片中的大家穿著休闲随意的衣服，一同坐在电影院的作为里，看起来相当放松和开心：

同时Jin和J-Hope也各自PO出了认证自拍，还在留言中加了一颗象徵防弹的紫色小心心，真的太甜啦：


（图源：BIG HIT，BTS Twitter）

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留言/评论
  • 진립결
    林泇妤 期待週日😍
    2小时前
  • 柯佳秀
    拜託不要太早下檔 😆才有空看啊
    2小时前
  • 田慧君
    郭欣
    1小时前
  • 黃思芸
    我等等要去看耶❤️
    2小时前
  • Natalie Ng
    Bellbell Ng 我星期日去睇啦😍
    1小时前
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