孝敏写亲笔信悼念去世粉丝：对不起，没能对你更好

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被自己的偶像记住，这是粉丝们的心愿吧。

T-ara出身的孝敏日前通过SNS发布了亲笔信，悼念突然去世的粉丝，让不少人看了很是心酸。

在亲笔信中孝敏写道：「我听到了难以置信的消息，那天的记忆至今还历历在目。 很抱歉没能做得更好。 包括你的家人和朋友在内的许多人都很珍惜和爱护你，希望你能忘掉这里的所有痛苦，在那里只有快乐和幸福。 非常感谢一直为我和T-ara姐姐们加油，我绝对不会忘记，希望在天国里也要继续关注（我们）。 」



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原来是之前有粉丝给孝敏留言，称「昨天早上我朋友去了天堂，从出道到现在他一直是T-ara的粉丝。 每次发新曲，他都会向朋友们宣传，签名会、见面会、生日会等也都跟著一起去。 现在焚香所里还播放著T-ara的歌曲。 如果姐姐能以追悼的心情回复我，我会非常感激。 」於是才有了上述那封亲笔信。



看到亲笔信的粉丝们也纷纷留言悼念去世的那位粉丝，同时表示孝敏的行为很暖心。

「图：孝敏IG」

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