韩剧《Watcher》解开一个谜团后又一个出现，被紧张感弄到快疯掉啦～！ [有片]N.Flying情人节喊话台湾女友们 ! 9/15相见 在《德鲁纳酒店》中，饰演「高青明」受到瞩目的李到晛！有望出演《鬼怪》李应福导演新剧《甜蜜之家》！ 《坏家伙们》电影版预告公开！又可以看到「坏基龙」跟铁臂马大叔啦～ 在军队中也能发挥特长！EXO D.O.（都敬秀）通过料理资格证，将以「料理兵」的身份服兵役！ 《偶像运动大会》满十周年啦！中秋特辑 12 日预录 Wanna One 出道满两周年！全员出席「两年之约」与否引关注 危急关头！ NU'EST Aron在飞机上主动担任翻译协助救人 Monsta X 在美大活跃 本周再登新节目《Jimmy Kimmel Live》！ 《新入史官丘海昤》佳绩不断 收视率、话题性双双夺冠！ Army们！你们一定要收藏的BTS防弹少年团电影票卡就在Megabox♥ SEVENTEEN 新歌持续发威 明晚回归音乐节目！ 真爱粉们的吐槽最致命！金希澈恋爱谈2年？资深ELF们的反应是... 朴志敏将推出在 JYP 的最后一张专辑 「学到了很多，所以能笑著离开」 BTS防弹少年团集体认证观看电影《BRING THE SOUL：THE MOVIE》 柳熙烈送IU咖啡车应援：为什么在我梦中出现又走了？ IU原来叫他大叔呀 孝敏写亲笔信悼念去世粉丝：对不起，没能对你更好 等不及啦！X1 出道 Show-Con 门票销售一空 NCT Dream 时隔两年半征服音乐节目 〈BOOM〉回归后首冠入袋！ 姜丹尼尔❤志效恋情曝光后的TMI：这些信息都被「强制」公开？！

NCT Dream 时隔近一年终於回归，最新主打歌 "BOOM" 不仅掀起热烈关注，也让他们在昨天拿下回归后的第一座奖杯了！

昨天（6 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，NCT Dream 凭著最新主打歌 “BOOM” 击败了公园少女和 CIX，成为 8 月第二周的冠军得主。

获奖后的 NCT Dream 表示：「我们隔了十个月才回归，很感谢大家让我们拿到第一名。」再向公司同仁致谢后，NCT Dream 也不忘向粉丝道谢。特别的是，NCT Dream 於 2017 年首度征服音乐节目，当时蝉联三周冠军的节目正是《The Show 5》，如今久违回归的他们又在此获奖，似乎也是一个好兆头。

再度恭喜 NCT Dream，最后就来重温他们昨天在节目上的现场表演吧！





（照片与影片来源：SM Entertainment、SBS MTV）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻