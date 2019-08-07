NCT Dream 时隔两年半征服音乐节目 〈BOOM〉回归后首冠入袋！
KPOP 2019年8月7日 星期三08:15 施乃琪
NCT Dream 时隔近一年终於回归，最新主打歌 "BOOM" 不仅掀起热烈关注，也让他们在昨天拿下回归后的第一座奖杯了！
昨天（6 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，NCT Dream 凭著最新主打歌 “BOOM” 击败了公园少女和 CIX，成为 8 月第二周的冠军得主。
获奖后的 NCT Dream 表示：「我们隔了十个月才回归，很感谢大家让我们拿到第一名。」再向公司同仁致谢后，NCT Dream 也不忘向粉丝道谢。特别的是，NCT Dream 於 2017 年首度征服音乐节目，当时蝉联三周冠军的节目正是《The Show 5》，如今久违回归的他们又在此获奖，似乎也是一个好兆头。
再度恭喜 NCT Dream，最后就来重温他们昨天在节目上的现场表演吧！
（照片与影片来源：SM Entertainment、SBS MTV）
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