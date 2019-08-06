《RM》問起劉在錫的女兒像爸爸還是像媽媽？大神這麼回答…金鍾國：「真是喜憂摻半」

其實大家都在說笑啦～不過，小編覺得…叫做「娜恩」的女孩子，通常都很討人喜歡哦！ #RunningMan #分析金鍾國為什麼還沒結婚 #大神還分享自己與老婆的戀愛故事
SBS綜藝節目《Running Man》於上週日（4日）播出最新一期。「王鼻子哥」池錫辰「僵硬地」傳達了成員們的近況，他問劉在錫：「聽說最近陷入了照顧二女兒的樂趣中？」引發爆笑。
金鍾國提問：「老二現在多大啦？」爸爸回答：「馬上迎來周歲了～」宋智孝又問：「臉現在長得像誰呢？」
「大神狙擊手」金鍾國上線：「喜憂摻半啊～」讓劉在錫相當無語：「像我怎麼了！」
不過，「女兒傻瓜」劉在錫隱藏不住對女兒的喜愛：「但是（女兒）非常可愛～」最近喜獲千金的HAHA也露出燦笑，想必心裡想的和大神想的一模一樣。
談到金鍾國的婚姻問題，大家覺得不是他「結不了婚」，而是「不想結婚」。金鍾國自己也說，相親還是有負擔的。
劉在錫說：「還是要主動聯繫對方比較好。」池錫辰馬上提問：「你是主動的那種嗎？」劉在錫回答的相當乾脆：「那是當然。」被問到是怎麼「主動出擊」，劉在錫有點靦腆地回答：「就問『一起喝杯茶如何？』」成員們則紛紛模擬當時留在錫的情況：「鐵定很害羞吧！」讓劉在錫激動地點頭。
（圖片來源：愛奇藝）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究