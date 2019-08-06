SJ金希澈＆TWICE MOMO被爆已经恋爱两年！SM：「只是平常亲近的前后辈，恋爱传闻并不是事实！」
明星 2019年8月6日 星期二10:37 Yuan
今日，据「marketnews」报导，SJ希澈＆TWICE MOMO已经恋爱两年。
据报导：「两人是在2017年一起出演某电视节目认识的，此后两人已经交往了两年，两人的关系非常亲密，TWICE的成员们都知道。」而曾多次在公开场合表达对TWICE MOMO喜爱的金希澈，还亲自邀请MOMO担任他与闵庚勋演唱的《Sweet Dream》MV女主角，接获邀约的MOMO也一口答应。
在节目中毫不吝啬展现好交情的两人卷入恋爱说，也备受关注。对此，SM＆JYP皆回应：「正在确认中！」
＊最新：SM方面：「Super Junior金希澈和TWICE MOMO只是平常比较亲近的前后辈，恋爱传闻并不是事实！」JYP：「毫无根据，两人只是亲密的亲后辈关系。」
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留言/评论
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＊最新：SM方面：「#SuperJunior #金希澈 和 #TWICE #MOMO 只是平常比較親近的前後輩，戀愛傳聞並不是事實！」
1小时前
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傻眼 但金希澈本來트와이스 裡就最喜歡모모......
1小时前
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如果是真的，那就好，祝福。畢竟希澈也老大不小了。
1小时前
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哈哈真的就太好了👍👍❤️我們家阿澈好好幸福下去吧！
1小时前