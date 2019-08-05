【有片】《姜食堂3》没有你该怎么办！只有这么一位的「洗总」李寿根 包办大大小小的任务
综艺 2019年8月5日 星期一12:09 JiaJia
每个厨房都需要一位「李寿根」…《姜食堂》真的辛苦啦，赶快和殷志源手牵手去冰岛吧！XD（唉）
由罗PD团队打造、tv综艺节目《姜食堂3》於上周五（2日）播出最后一集。节目组特别在「导演版」中回顾「洗碗总负责人（洗总）」李寿根，在节目里如何成为「厨房的英雄」，他真的一个人当作一百个人在用！（大笑）
成员们从庆州回来后，在7月时聚餐。大家提到：「要是没有寿根哥的话，就出大事了～」，以此为开端，节目组献上关於「厨房的英雄」李寿根的特别影片。从疏通厨房的下水道，到帮圭贤烤披萨的火炉灭火，李寿根展现全能又踏实的一面。
看到这样的「人才」，「厨房TEAM」和「大厅TEAM」开始「抢人大战」。但是，李寿根是「Only One」，所以不分厨房和大厅，所有事情他都包办了，有的时候甚至会变身为「厨师」、张罗员工们的午餐。
这么拼命的李寿根，原以为可以从「总公司」那里获得「正式职位」，结果是…「洗碗总负责人」！陷入「洗碗地狱」的他，空闲时间还是做著那些细小但重要的事情。
好了，从「洗总」的职位退下后，李寿根该和殷志源去冰岛罗！（大笑）究竟什么时候会出发呢～
（图片、影片来源：tvN《姜食堂》）
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