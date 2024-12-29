济州航空失事影响，MBC演艺大赏取消、大量综艺停播《RM》《两天一夜》玄彬《Newsroom》宋仲基《拜托了冰箱》等

济州航空今早发生重大空难，机上181名搭乘者中目前仅2人生还，很可能成为韩国航空史上第三大人员伤亡事故。 事故发生后，韩国三大电视台立即切换到紧急新闻特报，并宣布多档综艺节目停播。

MBC电视台宣布，原计划今晚举办的2024演艺大赏颁奖礼、今晚更新的《蒙面歌王》《出发！Video旅行》均决定停播，改为紧急新闻特报。



SBS电视台今日上午播出的《动物农场》临时中断，原计划今晚播出的《Running Man》《我家的熊孩子》停播。



KBS 1TV宣布周末综艺节目《TV Show 珍品名品》《全国歌唱比赛》停播，2TV《社长的耳朵是驴耳朵》《两天一夜》《THE DDANDDARA》《搞笑演唱会》将以《生老病死的秘密》等节目代替。 KBS人士表示：「为了迅速传递国家灾难情况的相关资讯，我们已转为紧急特报体制，并考虑到国家惨剧带来的公众情绪及社会氛围，决定取消综艺及喜剧节目的编排。」



JTBC电视台宣布由宋仲基和李熙俊做客、原计划今晚播出的《拜托了冰箱》第三集停播。 演员玄彬和导演禹民镐原计划出演今晚的《JTBC新闻室》宣传新片《哈尔滨》，目前也宣布择日再公开。





济州航空7C2216航班今早9点7分在韩国务安机场著陆时发生事故，起落架未能正常打开，尝试机腹著陆时未能及时减速，最终撞上跑道尽头的外墙，致使机身断裂起火。 机上乘客有173名韩国人、2名泰国人，目前只有2名空服员成功获救，韩媒推测其余搭乘者均已遇难。 此次事故是2005年济州航空成立以来首次发生的人员伤亡事故，随著伤亡数字可能进一步上升，这将成为韩国航空业时隔11年的大规模空难，亦可能成为韩国航空史上第三大人员伤亡事故，前两次分别是1983年大韩航空007号班机空难（269人遇难）、1997年801号班机空难（228死、 26重伤）。

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