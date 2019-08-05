今日有三部新剧首播！SBS《17岁的条件》& KBS《让我聆听你的歌》& MBC《欢迎来到第2人生》
韩剧 2019年8月5日 星期一10:17 JiaJia
大家有准备好要先看哪一部了吗～？ #17岁的条件 #让我聆听你的歌 #欢迎来到第2人生
SBS独幕剧《17岁的条件》：描述17岁的青少年们，忽然意识到自己成为大人后所发生的故事。尹灿荣、朴莳恩饰演高中二年级的文科生，看似普通的生活，突然产生奇妙变化。将於8月5、6日播出，共4小集。这是他们继《六龙飞天》、《虽然30但仍17》后三度合作。
KBS月火剧《让我聆听你的歌》：描述失去发生杀人案件的「那天」全部记忆的女孩，只有在聆听五音不全的歌曲才能入睡，遇到奇怪的音痴男后，重新找回遗失真相的神秘浪漫喜剧。由延宇振、金世正、宋再临和朴芝妍等人主演。
MBC月火剧《欢迎来到第2人生》：是一部奇幻搜查爱情剧，描述一直追逐著自身利益且我行我素的菁英律师，因为事故掉进平行世界，变成耿直的检察官，人生180度大转变，开始审视自己的故事。由郑智薰（Rain）、林智妍和郭时阳等人主演。
（图片来源：各大电视台剧照）
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