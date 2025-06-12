男模金钟硕骤逝惹揣测！坊间传「与女友发生争执」，亲姐揭弟弟痛苦真相：被诈骗、负债累累压垮心灵

男模金钟硕（김종석）日前骤然离世，得年29岁。 针对网路上关於他死亡原因的诸多猜测与不实传言，金钟硕的亲姊姊於日前淩晨透过个人社群平台发声，公开澄清事件真相，并呼吁停止对逝者的诽谤与中伤。

金钟硕的姊姊表示，外传「他酒醉闯入女友家、持烧酒瓶闹事、警方到场后从楼上跳下」等说法皆不属实。 她说明，当晚金钟硕与女友分别与各自朋友聚会，他是与一位老家朋友同行，而女友则与姊姊、姊夫及另一位男性友人共饮。

由於联络不上女友，金钟硕出於担心便与友人一同前往女友住处。 当时女友与其姊姊一行人正在睡觉，现场只有一位男生醒著，双方还曾轻松对话与开玩笑。 之后女友醒来，与金钟硕间发生了情侣间的小争执，并非外界传言的单方面暴力或失控行为。金钟硕的姊姊指出，争执过程中，现场气氛略显激烈，金钟硕的友人为了制止争吵，才做出摔破烧酒瓶的行为，因而有人报警。 她也强调，并不存在金钟硕逃跑或避开警方的情节，并公开了警方部份录音、友人证词、女友家人对话纪录及通讯内容佐证。



此外，她透露金钟硕近来因朋友诈骗而遭遇严重财务困境，不仅失去所有财产，还背负巨额债务，生活压力沉重，身心俱疲。 她认为弟弟可能是在多重压力下产生绝望情绪，才最终做出令人痛心的选择。

金钟硕姊姊最后表示，对於目前在网路上出现的恶意留言与谣言，家属已著手进行举报，未来若再出现虚假资讯或诽谤言论，将立即采取法律行动，呼吁外界尊重逝者、停止造谣与中伤。



金钟硕於6月4日离世，死因尚未对外公开。 网路曾盛传某名男子因向女友丢酒瓶遭报警，后於顶楼坠落身亡，外界猜测该事件主角即为金钟硕，引起广泛讨论。

金钟硕因出演男士保养品牌Dashu的YouTube Shorts广告而受到关注，在他离世后，Dashu还通过YouTube发布了追慕影片，公开了他拍摄广告的幕后花絮等。



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