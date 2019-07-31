APINK初珑＆普美以广东话手写信约定港迷：9月见！

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初珑＆普美的字迹太可爱啦～

APINK的六位成员最近均忙於各自的个人活动发展，八月除了有「忙内」夏荣（吴夏荣）以个人歌手出道，恩地（郑恩地）及普美（尹普美）亦将於首尔相继举行个人演唱会及粉丝见面会，对可以密密见到偶像的PANDA（APINK粉丝的官方名称）来说，八月份可谓十分幸福。而未能前往韩国「追星」的香港粉丝亦不用感到失望，因为初珑（朴初珑）将会联同普美以限定组合来港，於９月８日（日）假麦花臣场馆举行由德硕文化传播有限公司主办的「ChoRong & BoMi Hong Kong Fan Meeting [夏日的初春]」粉丝见面会，与一众香港的PANDA共渡周末。两位成员为了与香港的粉丝约定见面，特别准备了手写信作为惊喜见面礼，更亲切地以广东话写上「好挂住你哋！」、「同我哋一齐过夏日的初春」以及「到时见！」，从照片中所见笔划众多的繁体字亦算写得相当公整，相信初珑及普美花了不少时间去准备，诚意十足。



距离初珑及普美访港开见面会尚有一个多月，二人於上周日率先携是次见面会到台湾，跟台湾的粉丝见面互动近三个小时。相识超过十年的二人在见面会毫不忌讳地互爆对方的秘密，更不留情面地互开玩笑，初珑取笑普美吃量惊人，而与初珑同住的普美亦反击受不了初珑的唠叨，二人表现出现实朋友的互动及反应让见面会充满笑料。初珑及普美在见面会上亦提到很喜欢台湾的美食，是次来访不忘把握机会吃尽美食，及后更公开了她们去吃牛肉面、划包以及珍珠奶茶的照片，跟粉丝分享是次台湾行的点滴。



初珑及普美首次以此限定组合的形式进行粉丝见面会，未知两位成员会否为香港的粉丝准备特别的演出。粉丝见面会门票将於明早（7月31日）透过Cityline公开发售，票价分别为 $1,380 (VIP)及$780。所有持有VIP门票的粉丝将可以跟初珑及普美近距离击掌或与两位成员合照。

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