CIX 出道刚满一周 超迅速征服音乐节目！
KPOP 2019年7月31日 星期三08:24 施乃琪
五人男团 CIX 上周才刚出道，不仅立刻登上众多音乐和综艺节目，昨天更火速抱回出道后的第一座奖杯，恭喜他们！
昨天（30 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，出道才刚满一个礼拜的 CIX 击败了 VAV 和 Pentagon，成为 7 月最后一周的冠军得主。
这是 CIX 出道后首度登上《The Show 5》宣传，获奖后成员惊喜地表示：「这是我们第一次上节目，真的很感谢大家让我们拿到第一名。」在向公司同人致谢后，他们也不忘表示：「真的很爱我们的粉丝！很难相信，真的很感谢大家，我们 CIX 会一直努力的。」
CIX 由 BX、升勋、龙熙、珍映与炫晳组成，23 日才刚以首张迷你专辑〈HELLO〉Chapter 1. Hello, Stranger 出道，主打歌 “Movie Star” 有著令人一听就留下深刻印象的旋律和编舞，让人对这组新人团体充满期待！
（照片与影片来源：SBS MTV、C9 Entertainment）
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