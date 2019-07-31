APINK初瓏＆普美以廣東話手寫信約定港迷：9月見！

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初瓏＆普美的字跡太可愛啦～

APINK的六位成員最近均忙於各自的個人活動發展，八月除了有「忙內」夏榮（吳夏榮）以個人歌手出道，恩地（鄭恩地）及普美（尹普美）亦將於首爾相繼舉行個人演唱會及粉絲見面會，對可以密密見到偶像的PANDA（APINK粉絲的官方名稱）來說，八月份可謂十分幸福。而未能前往韓國「追星」的香港粉絲亦不用感到失望，因為初瓏（朴初瓏）將會聯同普美以限定組合來港，於９月８日（日）假麥花臣場館舉行由德碩文化傳播有限公司主辦的「ChoRong & BoMi Hong Kong Fan Meeting [夏日的初春]」粉絲見面會，與一眾香港的PANDA共渡週末。兩位成員為了與香港的粉絲約定見面，特別準備了手寫信作為驚喜見面禮，更親切地以廣東話寫上「好掛住你哋！」、「同我哋一齊過夏日的初春」以及「到時見！」，從照片中所見筆劃眾多的繁體字亦算寫得相當公整，相信初瓏及普美花了不少時間去準備，誠意十足。



距離初瓏及普美訪港開見面會尚有一個多月，二人於上週日率先攜是次見面會到台灣，跟台灣的粉絲見面互動近三個小時。相識超過十年的二人在見面會毫不忌諱地互爆對方的秘密，更不留情面地互開玩笑，初瓏取笑普美吃量驚人，而與初瓏同住的普美亦反擊受不了初瓏的嘮叨，二人表現出現實朋友的互動及反應讓見面會充滿笑料。初瓏及普美在見面會上亦提到很喜歡台灣的美食，是次來訪不忘把握機會吃盡美食，及後更公開了她們去吃牛肉麵、划包以及珍珠奶茶的照片，跟粉絲分享是次台灣行的點滴。



初瓏及普美首次以此限定組合的形式進行粉絲見面會，未知兩位成員會否為香港的粉絲準備特別的演出。粉絲見面會門票將於明早（7月31日）透過Cityline公開發售，票價分別為 $1,380 (VIP)及$780。所有持有VIP門票的粉絲將可以跟初瓏及普美近距離擊掌或與兩位成員合照。

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