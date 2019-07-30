X1出道之路悬了？《PRODUCE X 101》TOP20所属社紧急开会，上演罗生门！8月27还能见面吗？

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《Produce X 101》虽然确定了最终的11人出道组，但却风波不断，更被粉丝们揪出投票造假，甚至找出了不容置疑的证据，逼得Mnet不得不发表官方立场，表示确实存在简讯统计上的失误，但绝不影响出道组。

7月29日下午，《Produce X 101》站上最后舞台的20名练习生所属的14家经纪公司召开紧急会议。随后韩媒报道，经过一番商讨后经纪公司们给出了将积极支持X1出道的意见。 对於而网路上呼声极高，被粉丝们称为一切准备就绪只剩出道的BY9，之前有消息传出将作为衍生组合出道，对此经纪公司表示「以后再做讨论」。



经过3个月的角逐，金曜汉、金宇硕、韩胜宇、宋亨俊、曹承衍、孙东杓、李翰洁、南道贤、车俊昊、姜敏熙、李垠尚成为最终出道组「X1」的成员，X1将由SWING娱乐负责经纪管理部分， CJ E&M负责音乐相关工作，与前三季不同的是， 这次的合约一签就是5年。

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然而，正当粉丝们为之欢欣雀跃之时，韩媒《每日经济》独家报道了劲爆消息，就是其实29日下午的紧急会议里经纪公司们并未达成先让X1出道的意见。据悉，会议上，召集全体经纪公司主导会议的某演艺企划公司代表怂恿「不管警察的调查结果如何，我们还是同意最终选出的出道组合X1出道吧」，引发了其他公司的抗议。 虽然部分报导中传出了相关企划公司之间成功达成协议的消息，但事实并非如此。



29日，多数演艺企划公司相关人士透露「MBK娱乐公司代表金光洙（音）当天下午3点左右在首尔江南一家酒店召集了参加《PDX101》练习生所属的企划公司负责人，并发表了「不管现在警察调查结果是否已经出来， 我们发表同意最终选出的出道组合X1出道的声明」，部分企划公司表示强烈反对，金代表主张「如果直接发表声明很困难请同意mnet发布包括以上内容的报导资料」。 对此，MBK Entertainment的相关人士就当天的会议表示「没有听到相关事件，所以无话可说」。

此外，7月26日Mnet已经委托警方对《Produce X 101》展开调查，警方内审正在进行中。





「图：《Produce X 101》」

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