这个阵容可以直接起飞了！ 赵寅成&裴成佑有望加盟《没关系，是爱情啊》卢熙京新剧
韩剧 2019年7月25日 星期四09:16 Rui
当男神赵寅成牵手黄金编剧卢熙京，两人又将打造出怎样的收视率神话呢？
据韩剧圈多位业界人士透露，赵寅成将和实力派演员裴成佑一起收到了卢熙京编剧新作的出演邀约，正在积极商讨中。 新剧围绕非政府组织（NGO）的公益、救护活动展开，剧名还没有正式敲定。 但这三位曾多次合作过，业界已经十分看好两位男演员的亮相。
说起赵寅成和卢熙京，两人缘分不浅。 卢编剧的《那年冬天风在吹》、《没关系，是爱情啊》、《My Dear Friends》中赵寅成都担任了男主角，三部剧都收视率爆表。 而今年的1月，他们还一起参与国际救援活动，探访了孟加拉国的难民村，为当地的孩童送上生活必需品。
而裴成佑则在去年出演了卢编剧的另一部热门剧《Live》，扮演的吴杨寸性格上粗中有细，成功圈粉。 多出演电影的他曾公开表示自己是卢熙京的粉丝。
赵寅成和裴成佑的组合也让人十分期待，虽然他们是第一次搭档拍电视剧，但却早在电影《安市城》、《The King》中有过合作，不知道在电视剧中又会擦出怎样的火花呢？
「图：各电视剧截图」
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