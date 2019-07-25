ATEEZ 海外人气高 与美国知名公司 RCA Records 签约！ 宋慧乔终忍无可忍上诉怒告造谣者 ！娱乐博主揭秘：调解离婚其实是女方先提出 国税厅全力搜集证据 调查 YG 前代表梁铉锡是否逃税 脸蛋天才来罗！车银优亚巡见面会台、港都有场次 新剧《让我聆听你的歌》公开延宇振&金世正官方海报，悬疑浪漫喜剧八月初登场！ 韩团史上最快 BLACKPINK〈Kill This Love〉MV 破五亿！ 朴有天低调开通个人IG帐号 分享平凡日常 李善均、郑丽媛确定合作JTBC新剧《检察官内战》，变身地方平凡检察官～！ 方容国8月1日入伍 7月31日发表新曲《Orange Drive》 没点技能都不好意思追星了！金手粉丝打造的EXO XIUMIN人偶，神似度100% 【旅游资讯】首尔植物园夜间开放！ 梦幻灯光&音乐伴随芬多精漫步~ 这个阵容可以直接起飞了！ 赵寅成&裴成佑有望加盟《没关系，是爱情啊》卢熙京新剧 韩国电影院MEGABOX的《狮子王》周边：会不会太精美了？ 刘彩英去世5年忌日...丈夫PO文令人心碎：「多希望日历上没有这一天」 终於等到这一天！DAY6 获得出道后首座音乐节目奖杯 宋慧乔为什么离婚后总被媒体黑？全网狂批「公主病」：而事实真的不是这样！ [图多]连后脑勺都帅 ! 代言妖精李敏镐幕后照片公开 太养眼！从泫雅的比基尼到ROSE的高腰泳衣：来看看今年大势的泳衣款式吧～ 李鎭赫亲自预告见面会日期 只剩不到 20 天！ 「手伸进男偶像裤子里！？」《Produce 101》第二季2名练习生惨遭女社长性骚扰！

当男神赵寅成牵手黄金编剧卢熙京，两人又将打造出怎样的收视率神话呢？

据韩剧圈多位业界人士透露，赵寅成将和实力派演员裴成佑一起收到了卢熙京编剧新作的出演邀约，正在积极商讨中。 新剧围绕非政府组织（NGO）的公益、救护活动展开，剧名还没有正式敲定。 但这三位曾多次合作过，业界已经十分看好两位男演员的亮相。

说起赵寅成和卢熙京，两人缘分不浅。 卢编剧的《那年冬天风在吹》、《没关系，是爱情啊》、《My Dear Friends》中赵寅成都担任了男主角，三部剧都收视率爆表。 而今年的1月，他们还一起参与国际救援活动，探访了孟加拉国的难民村，为当地的孩童送上生活必需品。



而裴成佑则在去年出演了卢编剧的另一部热门剧《Live》，扮演的吴杨寸性格上粗中有细，成功圈粉。 多出演电影的他曾公开表示自己是卢熙京的粉丝。



赵寅成和裴成佑的组合也让人十分期待，虽然他们是第一次搭档拍电视剧，但却早在电影《安市城》、《The King》中有过合作，不知道在电视剧中又会擦出怎样的火花呢？



「图：各电视剧截图」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻