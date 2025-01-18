【韩网热门】CNBLUE姜敏赫与已婚亲姐伦敦10日游，周围人得知后超惊讶

姜敏赫昨天在YT频道分享旅行vlog，和亲姐姐一起去欧洲旅行10天，在飞机上碰杯说希望旅行顺利、不要吵架。 姜敏赫跟周围人说起要和姐姐一起去伦敦旅游时，大家都很惊讶，说「哇~看来关系真的很好~」，姜敏赫：「啊？ 我觉得不算太好，也不算不好... 只是... 很普通啊！」但大家都说必须是关系很好才能一起旅行。

姜敏赫姐姐也说，周围人都以为她是和老公一起去，得知是和「同生」（*韩文里弟弟妹妹都叫同生）一起时，又以为是和妹妹一起，得知是弟弟时非常惊讶，甚至有人问：「老公说没关系吗？」 姐姐：「我又不是和男性朋友一起去，有什么问题啊。 对方又说：『10天耶！？ ！？』」姜敏赫：「是吧，大部份都是这个反应，我也很惊讶。」



▽相关对话从影片6分23秒开始：



韩国网友评论：

1. 「老公说没关系吗？」问这个太奇怪了吧，一起长大的亲人分什么男女啊kkk

2. 脑袋里装了什么奇怪的东西才会这样问啊

3. 把家人当什么了...

4. 无礼又无知的问题kk

5. 可能是担心老婆10天不在家，没人给老公做饭、照顾小孩吧，这是什么年代的想法了

6. 我和哥哥单独去济州岛旅行时周围人也全都十分惊讶...

7. 只是询问她老公对於不能一起出游是否感到失落而已吧

8. 很多人有恋人或配偶之后就只和另一半出游，所以才这样问的吧kkk

9. 我老公反而感到更加放心呢kkk

10. 能在一起10天应该是感情很好的姐弟kkk

11. 弟弟就是我的小跟班兼挑夫，超方便的kkk

12. 和弟弟一起旅行超棒的，费体力的事都交给他，也不用担心治安问题。 只可能他不想和我去kkk站在姐姐的立场完全占便宜

13. 和弟弟一起走夜路、搭计程车都不会害怕，亲人相处起来也比朋友更放松

14. 弟弟很好啊，会负责搬行李、开车，很乖地跟我的旅行计划，吃东西也不挑剔，我想去哪间餐厅就去哪，比跟男朋友出去更舒心kkk

15. 和弟弟一起旅行很好啊，各自滑一滑手机，到了观光地点就逛一逛聊一聊，不用费脑筋，也不用探索对方的情绪

16. 反正平时也经常和弟弟吵架，即便旅行途中有矛盾也完全没问题，想要独处或玩手机时也互不干涉~

17. 爸爸和女儿一起旅行也会被那种奇怪的眼光看待，明明是亲人，只要关系没问题就可以去吧，有那么奇怪吗？

18. 我家50代的姐弟还一起出国旅行呢，两人都已婚，就是有时间的人一起去嘛

19. 家人才是更好的旅行搭档，因为就算吵架也不会绝交

20. 旅行确实是兄弟姐妹一起最舒服

出处：https://theqoo.net/hot/3576608371

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