没点技能都不好意思追星了！金手粉丝打造的EXO XIUMIN人偶，神似度100%

没点技能都不好意思追星了！金手粉丝打造的EXO XIUMIN人偶，神似度100%

明星   2019年7月25日   星期四10:30   Rui   5

EXO大哥XIUMIN正在服役中，这才刚去了没多久粉丝们就已经开始想念他了，过去的时日可以说是度日如年。 没有欧巴的日子，粉丝们用其他的方式来想念他。

比如XIUMIN的人偶，虽然不是真正的欧巴，但起码也是和欧巴有几分相像的超可爱版人偶。 为人偶穿上军装，身边摆满了信件，这是在COS XIUMIN收到粉丝来信的模样吗？

吃著爆米花刷剧的XIUMIN和吃著爆米花刷剧的XIUMIN人偶，连小沙发都有呢~

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XIUMIN睡觉的地方和XIUMIN人偶睡觉的地方，换上睡衣的人偶怎么这么可爱？？？

认真读书的XIUMIN人偶~手里的书是真的是XIUMIN看过的，名为《搭讪的法则：暧昧和恋爱》！

喝下午茶的XIUMIN人偶

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带花环的XIUMIN和人偶

XIUMIN人偶看XIUMIN综艺，自己看自己吗？？

韩服版XIUMIN

和长得像CHEN的人偶一起看伯贤的专辑~

各式各样的假发~

好了，我要睡觉了~~

「图：theqoo」

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留言/评论
  • BI MO
    說100%相像太拍馬屁，但有心有手藝真的很棒哦～
    1小时前
  • 羅美嵐
    1小时前
  • Michelle Chow Chow
    其他韓星的也有啦。只是這個也真的cute~
    1小时前
  • Ting Li
    唔知有冇bjd🙈
    1小时前
  • 黎紫淵
    原推是台灣愛麗哦～～Zonchen99 https://twitter.com/Zonchen99?s=09
    1小时前
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