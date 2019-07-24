新剧《很便宜，千里马超市》五主演选角完成，由李东辉、金炳哲、郑惠成领衔主演
韩剧 2019年7月24日 星期三11:28 MiJimin
（内有剧中人物角色介绍）这几位都是自带喜感的实力派演员啊～！好期待喔…。
tvN全新金曜剧《很便宜，千里马超市》（每周五播出）主演皆选角完成，由李东辉、金炳哲、郑惠成、朴浩山、李顺载等人主演。
《很便宜，千里马超市》改编自人气网漫，讲述大马集团公认的流放地、总是倒数、低品格、无事太平主义的「千里马超市」起死回生的喜剧故事。
▼李东辉饰演想把千里马超市变成流通业界第一的傻瓜店长文硕久，是个完美主义者，想进安定大企业工作，在社会上成功且充满野心的男人，为了开创「full硕久时代」而热血奋斗中。
▼金炳哲则饰演想毁掉超市，向大马集团报仇的天才社长郑北东，原本是大马集团的核心干部，却被降职到千里马超市工作，被称为「带著电脑的推土机」，具备耐心和观察力。
▼朴浩山饰演大马集团的专务董事权英久，剧中与郑北东对立，不惜一切让郑北东不能再回到大马集团。
▼李顺载饰演大马集团社长金大马一角。
▼郑惠成饰演大马集团的超精英间谍赵美兰，被权英久命令派遣到千里马超市，监视郑北东的一举一动。
该剧将由《没礼貌的英爱小姐》、《剩余公主》的白承龙导演执导，预计在9月份播出。
（图自：官方）
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