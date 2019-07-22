《PRODUCE X 101》涉刷票做票引众怒，这组数据要说巧合那就真的太巧合了

《Produce X 101》最新出炉的X1 11人有没有你的ONE PICK呢？ 除了X1的最终人选以外，这几日饭圈的热议话题就是《Produce X 101》涉嫌投票造假，又一次把Mnet拱上了舆论的风口浪尖。
不少网民质疑Mnet存在暗箱操作伪造票数和出道人选。 大家质疑节目组造假的原因如下。 从第1名至第20名练习生的直播投票得票数之间的票数差是按照一定的规律反复出现。 获得第2名的金宇硕的得票数为130万4003票，与获得第1名的金曜汉的得票数的票数差为29978票。 获得第4名的宋亨俊与获得第3名的韩胜宇的得票数的票数差也为29978票，依次，第7名与第6名的票数差，第8名与第7名的票数差，第11名与第10名的票数差，也均为29978票。 5组相同的票数差说是巧合也未免太过巧合了吧。
除此之外的名次之间出现相同票数差的情况也存在著重复情况。 各排名都有既定系数，再同乘以7994.442得出与最终投票数一致的资料。 7494票、7495票、119911票、104922票这组数据也重复出现了2次，如此具有规律性的重复不得不让网民们怀疑，有网友解释，可能是实际得票数比公开得票数相比要低很多，或者是因为某种理由而将20名练习生的得票数进行了一定程度的上提。
网友们还自发对投票数造假疑惑发表了联合声明，表示：「投票数造假疑惑是对国民制作人的权益的欺骗，同时也使X1的名誉受损。 特别是直播短信投票是100韩元/次的付费投票。 出道不仅仅是练习生们的梦想，也是粉丝们的目标。 因此投票数造假疑惑是欺骗了为了练习生出道的梦想而努力奋斗的国民制作人们。 这也是使我们对Mnet推出的所有竞赛类综艺节目的公平性和公正性全面产生怀疑的重要事情，因此Mnet方面必须透明的公开投票数以及相关资料。 」
此外，网友们为出道失败的练习生们定制了另一个组合BY9，包括具正模、金敏奎、李镇赫、Tony、咸元进等人，大家甚至正在筹集BY9的应援棒设计图、地铁广告、表示只等这几人出道就行。并以此向各家公司呼吁，不要浪费这些练习生的才能。
「图：theqoo」
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