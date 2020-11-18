「PD101」系列因假票而被无辜淘汰的练习生名单公开！李佳恩、李鎭赫本来都能出道啊

「PD101」系列因假票而被无辜淘汰的练习生名单公开！李佳恩、李鎭赫本来都能出道啊

综艺   2020年11月18日   星期三12:36   Rui   36

《Produce101》系列那些因为造假而被无辜淘汰的练习生名单公开，让不少民众叹息。

PD101一共制作了4季，从备受好评到恶评不断，让观众们过足了国民PD的瘾同，也因为造假风波让人厌恶，连累不少练习生无辜淘汰不说，最后一季的男团也未能成功出道。 该系列的安俊英PD因被揭发参与造假而被起诉，从那时起粉丝和观众们就希望能够公开真实名次，这次裁判部就公开了因为造假而被无辜淘汰的部份练习生名单，看得粉丝们惋惜又心疼，如果不是因为造假，他们的前途一定更光明吧。

根据裁判部透露，因假票而被淘汰的练习生如下：

第1季第1轮投票：金秀贤、徐惠璘被淘汰
第2季第1轮投票：成贤宇被淘汰
第2季第4轮投票：姜东昊（NU'EST白虎）被淘汰

第3季第4轮投票：李佳恩、韩初媛被淘汰（最终排名：李佳恩第5名、韩初媛第6名）

第4季第1轮投票：Timothee被淘汰
第4季第3轮投票：金国宪、李津宇被淘汰
第4季第4轮投票：具廷谟、李鎭赫、琴东贤（最终排名：具廷谟第6名、李鎭赫第7名、琴东贤第8名）

裁判部表示，安俊英等人的造假行为完全破坏了电视节目的公平公正，不仅欺骗了练习生和观众，更让原本能出道的练习生失去了出道机会，最委屈的人就是那些因为假票而被淘汰的练习生们。

「图：PD101」

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留言/评论
  • 因為韓劇才認識李鎮赫,他演的韓劇都很不錯看,很可愛
    1小时前
  • 小琴😣
    1小时前
  • 哇...竟然公布原本可以出道的練習生了
    1小时前
  • 其實我相信應該還有其他人吧.....那時候做票太明顯了 連從來沒有進過出道位的人都一下子直接衝進出道組（而且也不是什麼13、14這種名次 大概都15、16之後了）
    36分前
  • 啊啊啊啊韓初媛超可惜的😭😭
    47分前
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