【郑俊英＆崔钟训案开审】否认强奸：对方不是无法抗拒的状态
明星 2019年7月17日 星期三08:15 Rui
7月16日下午，首尔中央地方法院就郑俊英、崔钟训等5人涉嫌强奸一案进行第一次开庭审理，庭审过程中5名嫌疑人均否认了强奸嫌疑。
郑俊英、崔钟训被控涉嫌於2016年1月在江原道洪川、3月在大邱强奸，同时利用手机数次偷拍不雅照片和录像。 然而，庭审过程中，无论是郑俊英还是崔钟训都表示性关系不是在对方无法抗拒的状态下发生的。
郑俊英表示：「对受害者表示歉意并正在进行反省，还有一些地方想在审判中洗清冤屈」，接著他表示：「我承认非法拍摄相关的嫌疑，然而并未与其他被告计画对女性进行强奸，这是根据协定发生的性关系，当时受害者并没有昏迷或无法抗拒。 」 郑俊英的代理律师则称：「非法取得了KAKAO TALK群聊内容并不能作为证据使用。 」
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崔钟训也称：「绝对没有强奸，也没有计划强奸」。 崔钟训的律师还表示：「据被告人(崔钟训)回忆，两人没有发生性关系。 有些部分与郑俊英的陈述不同，即使发生性关系也不是无法抗拒的状态下发生的。 」
「图：TD」
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留言/评论
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无法抗拒的状态＝她自愿的............
3小时前
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我覺得最後一定無罪！！（之前勝利pub 事件都可以無罪之後...我什麼都不信了🤔）
40分前
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「即使發生性關係也不是無法抗拒的狀態下發生」，即是在下了藥後，只有眼睛能夠開合的情況下，都算不是無法抗拒狀態下呢？這種新演繹的句話，真令人有夠傻眼及長知識了！
2小时前
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這些事情因勝利而起 結果勝利已經脫罪了 覺得諷刺 顆顆
3小时前