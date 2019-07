河成云个人专辑获好评 〈BLUE〉回归后首冠入袋! 雕刻男神「郑雨盛」将作为嘉宾,出演热门综艺《一日三餐》女生篇! 祭司再多一位!《变身》裴晟佑:我比姜栋元朴叙俊更写实吧! 不愧是边歌手!EXO伯贤Solo专辑首周销量逾38万破纪录 真人版「辛巴」去参加《狮子王》首映礼?粉丝:没有比她更合适的人了XD Red Velvet Joy贴身热舞谁能招架得住?姐姐Irene吓得闭眼扭头尖叫XD NCT DREAM本月26日回归! 发布第三张迷你专辑《We Boom》 李佳恩迅速加入新公司 成赵汝珍、姜成姸等演员师妹! 【郑俊英&崔钟训案开审】否认强奸:对方不是无法抗拒的状态 今日(17日)有4部水木剧首播!KBS《JUSTICE》& MBC《新入史官丘海昤》& SBS《侦探医生》& OCN《临时制先生》 BIGBANG T.O.P退伍后更新IG!首次PO自拍分享近况 EXO D.O.训练所照片公开!网友:「真的不是元东延的剧照吗?XD」

昨日BIGBANG成员T.O.P久违更新IG,分享了退伍后第一张自拍照。

T.O.P留言说:「Not for U, Just for my Eyes open .」 照片中的他带著黄褐色框架眼镜,露出一双炯炯有神的大眼。



T.O.P在2017年2月入伍,一开始在江南员警署担任义警,同年6月因吸大麻的嫌疑被起诉,一审判决有期徒刑10年、缓期2年执行、罚款12,000韩元并被剥夺义警身份, 去年1月26日开始以社会服务要员身份在龙山区厅所属的龙山工艺馆服替代役。 本月6日退伍,正式结束兵役生活。

退伍次日,T.O.P在IG上分享了退伍时举办迷你见面会的现场照片,用英文留言说:「虽然我不以自己为荣,但是我想对所有付出时间和努力与我分享这一时刻的粉丝表示最深切的谢意。 我一定会反思自己,并弥补我给大家带来的伤害与失望。 」



(图源:T.O.P IG)

