今日（17日）有4部水木剧首播！KBS《JUSTICE》& MBC《新入史官丘海昤》& SBS《侦探医生》& OCN《临时制先生》

看到一波又一波的新剧…觉得自己没有时间无聊！（大笑）#JUSTICE #新入史官丘海昤 #侦探医生 #临时制先生
KBS《JUSTICE》：由崔振赫、孙贤周、NaNa和朴成勋等主演，改编自同名网路小说，描述因不当金权交易而失去家人的律师，和燃起复仇之火像恶魔一样的男人交易后所展开的故事。
MBC《新入史官丘海昤》：由申世景、车银优、朴基雄、李知勋和朴智贤等主演，以动荡的19世纪初为背景，而受到性别歧视的女士们作为主人公，描述她们力图改变「男女有别、贵贱之分」，也是桃源大君李林与手足无措的新人女士官具海玲的浪漫故事。
SBS《侦探医生》：由朴真熙、奉太奎、李己雨等主演，描述「当死亡并不是自然现象而是人为因素，并不是事后治疗而需要事前预防」时，出现的「侦探医生」。将揭露不分理由、不问对象，有著无限波及效果的产业灾害、人为环境灾害、职业病的真相。
OCN《临时制先生》：由尹钧相、琴世禄、李浚荣和崔有华等人主演，描述有律师背景的契约制教师「奇武赫」，原本是胜诉率第一的超强律师，却因为遇上校园的可疑杀人事件后，事业陷入低谷。为了恢复声誉，化身为契约制的临时教师进入该校任教。在挖掘事情真相的过程中，亲眼目睹校内各式各样的青少年犯罪，决心站出来替他们发声。
（图片来源：各大电视剧照）
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