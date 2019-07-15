女子篇《一日三餐》开拍啦！今晨前往江原道
综艺 2019年7月15日 星期一11:56 施乃琪
万众期待的女子篇《一日三餐》终於要开拍了，廉晶雅、尹世雅和朴素丹的起点和男子篇一样选在旌善！
电视台相关人士在今天（15 日）日透露：「tvN 的《一日三餐》女子篇今天将前往江原道展开第一次录影，廉晶雅、尹世雅和朴素丹一早就出发前往旌善。」
从今天开始到 17 日间，廉晶雅、尹世雅和朴素丹都会在旌善的山村里度过，并拍摄大部分的主要节目内容，之后也预定进行一些额外拍摄。
如果是《一日三餐》的忠实观众，一定记得旌善正是 2014 年玉泽演、李瑞镇拍摄第一季的播景，透过女子篇重返的节目也让人格外期待，有兴趣的话 8 月时一定要锁定播出！
（照片来源：TVDaily、Artist Company、Signal Entertainment Group、tvN）
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留言/评论
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如果我看一日三餐的女子篇， 萬一 收視率太好 那羅製作人， 是不是真的就會把那些男生忘光光， 為了我的 玉澤演 和李瑞鎮 我決定這次不要看
1小时前
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