姜至奂涉准强奸被拘，新电影泡汤，案发豪宅华丽内景曝光
明星 2019年7月15日 星期一09:40 Rui
韩剧《小神的孩子们》男主角姜至奂上周被曝在光州寓所内涉酒后性侵及性骚扰两名公司女职员被捕，最终法院以其涉嫌准强奸，对他下发了拘留令。
与此同时姜至奂主演的韩剧《朝鲜生存记》停播，原本敲定的电影行程也全面受阻。 据业界人士透露，原本姜至奂已经确定出演一部新作品回归大荧幕，制片商甚至完成了主演投资，筹备工作只剩下其他主要演员的试镜等，却突然遇到姜至奂涉嫌性侵被抓，导致电影开拍受阻。
** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP
姜至奂涉嫌强奸女职员一事闹得沸沸扬扬，日前综艺节目《演艺街中继》还特意走访了姜至奂位於光州的高级寓所，更在门外的垃圾袋内找到事发当天的收据，可见他当日确实买了了不少酒。
节目爆料，原本正在拍摄电视剧《朝鲜生存记》的姜至奂因当天拍摄行程取消了，就邀请了公司员工到家里喝酒，而据附近居民透露，事发当晚约8点左右便见到姜至奂屋内的灯光亮著。
此外，《演艺街中继》还找出了姜至奂过去在另一档节目中公开过的自己的住宅内景，据传他就是在屋内的Bar台里和员工们一起喝酒，而屋内的装潢相当华丽。
「图：《演艺街中继》、TD」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻