《Produce X 101》概念評價表演再一次！全員明登 Mnet《M! Countdown》

上週《Produce X 101》終於播出了本屆的概念評價表演，大家想必都看得意猶未盡吧？除了重播各種角度，明天還可以直接看見新的表演！
Mnet 昨天（9 日）宣布，在本週四傍晚播出的《M! Countdown》中，從 “U Got It”、“MOVE”、「真美」、”Monday to Sunday” 到 “Super Special Girl”，這些《Produce X 101》概念評價表演都將在《M! Countdown》的舞台上嶄新呈現。
如果有收看前幾季《Produce 101》系列節目，就會發現本季的特別之處：有別於過去僅在概念評價中奪冠的隊伍能登上音樂節目再度宣傳，這次 Mnet 給予五組練習生登上《M! Countdown》的機會。
製作單位透露：「能和前輩們在同一個舞台上表演的《M! Countdown》是個無價的場合，也是能讓國民製作人們再度留下印象的機會，目前練習生們都為了這天而全力以赴地準備。」所以韓國時間 11 傍晚六點一定要鎖定《M! Countdown》囉！
（照片與影片來源：Mnet）
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