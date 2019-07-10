GFRIEND「熱帶夜」首冠入袋 安可表演改歌詞充滿亮點！ 《WWW》李多熙&李宰旭IG上的來回互動太甜了啦！今晚又可以看到最新一集囉～ 夢幻而華麗⋯⋯DAY6〈The Book of Us : Gravity〉個人畫報到齊！ 丁海寅&金高銀新片《愉悅的音樂專輯》8月上映 ITZY 要回歸啦！月底發行〈IT'z ICY〉 張文福苦熬10年終於出道了！然而那個最想看到他站在舞台上的人卻不在了 魂要被嚇掉了！去濟州島海水浴場一定要小心：真的有鯊魚出沒！ 《Produce X 101》概念評價表演再一次！全員明登 Mnet《M! Countdown》 終於等到了～SJ圭賢與請夏同台跳《벌써 12시》！ 《小神的孩子們》男主姜至奐被緊急逮捕 涉嫌強姦&性侵2名女職員 韓國美妝Youtuber宣傳日本商品被罵：「看不懂現在的氣氛嗎？ 」 梁鉉錫啪啪打臉！想甩禍卻被媽媽桑爆料：性招待都是他指使的！

上週《Produce X 101》終於播出了本屆的概念評價表演，大家想必都看得意猶未盡吧？除了重播各種角度，明天還可以直接看見新的表演！

Mnet 昨天（9 日）宣布，在本週四傍晚播出的《M! Countdown》中，從 “U Got It”、“MOVE”、「真美」、”Monday to Sunday” 到 “Super Special Girl”，這些《Produce X 101》概念評價表演都將在《M! Countdown》的舞台上嶄新呈現。

如果有收看前幾季《Produce 101》系列節目，就會發現本季的特別之處：有別於過去僅在概念評價中奪冠的隊伍能登上音樂節目再度宣傳，這次 Mnet 給予五組練習生登上《M! Countdown》的機會。

製作單位透露：「能和前輩們在同一個舞台上表演的《M! Countdown》是個無價的場合，也是能讓國民製作人們再度留下印象的機會，目前練習生們都為了這天而全力以赴地準備。」所以韓國時間 11 傍晚六點一定要鎖定《M! Countdown》囉！





（照片與影片來源：Mnet）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞