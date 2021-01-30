订阅者破三百万！韩国艺人斜杠Youtuber最强TOP 5，Jennie一天就直接破百万！

现在也越来越多艺人会利用Youtube这个平台，跟粉丝互动，一起分享私底下的样子呢～

TOP.5）EXO 伯贤

首先是伯贤的个人频道「백현 Baekhyun」，订阅数328万获得第五位，平常很喜欢分享私底下的日常生活，无论是工作或是宠物方面，都展现出了不一样的魅力，海外粉丝也是非常的喜欢。



(图片或影片来源：IG@baekhyunee_exo)

TOP.4）白种元

在韩国无人不知的厨师之神白种元，不只会在节目上教学做菜的秘诀，更会在频道上分享老少咸宜又简单的食谱，而2018年才开设的频道也已经拥有478万的订阅数呢！

TOP.3）Blackpink Jennie

接著就是在生日当天才开通的「Jennierubyjane Official」，马上到现在就已经突破491万，除了破纪录不到一天就破百万，目前也只有一支影片，依然话题十足。



(图片或影片来源：IG@jennierubyjane)

TOP.2）Blackpink Lisa

另外则是同团的Lisa，两年前开始营运的频道，也都会分享一些生活VLOG，或是舞蹈表演的影片，平均的观看率更是非常的高，再次展现了Blackpink的超高人气！

TOP.1）IU

第一名则是由IU「이지금 [IU Official]」的521万拿下，其中的小单元IU的调色板，更是每每能获得超高的点阅率，超高质量的节目内容，不只能展现自身的歌声魅力，还能跟粉丝一起互动。



(图片或影片来源：IG@dlwlrma)

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