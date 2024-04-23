差点都忘了《泪之女王》「罗秘书」普美也是公开恋爱的艺人！与黑眼必胜Rado相恋8年

女团Apink成员普美近期正在出演大热韩剧《泪之女王》中，饰演女主角洪海仁（金智媛 饰）的秘书，凭藉「人形吐槽机」的人设受到了广大观众的喜爱，而她娴熟的演技也折服了广大剧迷。

很多网友不知道或者已经忘了，普美也是韩娱圈公开恋爱的明星之一，她和黑眼必胜（BLACK EYED 必胜）的成员Rado已经交往了8年，感情十分稳定且两人很低调。普美和Rado於2017年4月开始交往，两人因音乐结缘，爱情维持了2500天。2016年时，Apink发行了常规3辑《Pink Revolution》，主打曲《让我心动》就由黑眼必胜操刀，担起了作词、作曲和编曲的责任。 正是这首歌成就了普美和Rado的缘分，两人以作曲家和主唱的身份第一次合作，而Rado还在之后的某档节目中表示《让我心动》是他最喜欢的一首歌。



过去的8年时间里，这对恋人始终默默为对方应援，Rado支持普美的团队活动，普美也成为了Rado的女神。 据他们身边有人透露：「Rado是普美最坚定的后盾，普美也是给予Rado力量的存在，我们都知道他俩已经许下了未来。 」

此外，Rado目前是HIGH-UP娱乐公司的制作人，曾打造出Twice的《Fancy》、《TT》、《Cheer Up》和请夏的《已经12点》、Apink的《一点都没有》（I'm so sick）、《嗯嗯》（%%；Eung Eung）、《Dilemma》等多首脍炙人口的歌曲。



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