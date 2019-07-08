伯贤释出〈City Lights〉亮点集锦 三分半影片听个过瘾！
KPOP 2019年7月8日 星期一08:30 施乃琪
EXO 的伯贤即将推出万众期待的首张个人专辑〈City Lights〉，现在就跟著镜头抢先感受整张专辑的迷人氛围吧！
SM Entertainment 在今天（8 日）零点时抢先释出〈City LIghts〉的亮点集锦，不到一小时已吸引超过 20 万人观看。
有别於通常以专辑画报联播配上音乐的方式，歌迷彷佛能透过这段长达三分半、宛如微电影般的影片一窥伯贤的工作室，一边看著他在暖黄光线笼罩下听音乐做笔记的模样，一边从 “Ice Queen”、“Diamond”、“PSYCHO”、“BETCHA” 一路听到与 Beenzino 合作的 “Stay Up” 以及主打歌 “UN Village”，无论是抒情、慵懒或性感风格，每首歌都充满伯贤的个人色彩。
〈City LIghts〉从内容物到包装都充满迷人魅力，真的等不及在 10 日迎接这张专辑啦！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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