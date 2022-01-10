姜栋元悲痛吊唁《1987》民主运动李韩烈烈士母亲：因饰演此角色而多次与其家人联系并低调捐款

演员姜栋元极少出席公共场合，平时也相当低调，日前他因前往李韩烈烈士母亲的告别式场而受到瞩目。

演员姜栋元曾於2017年演出电影《1987：黎明到来的那一天》中参与学生民主运动却不幸牺牲的李韩烈一角，为了演出这个角色，在拍摄期间他也多次拜访李韩烈母亲裴恩心女士，并到李韩烈烈士坟前祭拜，也参观了李韩烈文物纪念馆，让拍摄时可以用心还原当时的状况，而每当想起年轻的生命就这样逝去，姜栋元也因此红了眼眶。(相关报导:姜栋元在总统身旁频拭泪

裴恩心女士日前因急性心肌梗塞离世，听闻这消息也令姜栋元相当悲痛，也在一接到消息后，最短时间内前往吊唁，并安慰遗属。姜栋元表示心中相当悲痛，今年也正想找时间来拜访，但只先打了电话，心中相当遗憾。



电影《1987：黎明到来的那一天》描述韩国在1987年6月的民主抗争，一位年轻的学生在当时被捕，并在调查中死亡，而政府却隐瞒真相，电影播出当时高达723万观影人次，姜栋元在电影中饰演学生李韩烈一角，并与金泰璃展开一段运动鞋情缘。

当时电影海报以及事前宣传中，都没有出现姜栋元这个角色，仅算是特别演出，但他却被这段历史而感动，非常用心研究当时的状况，甚至与李韩烈母亲及家人多次联络。裴恩心女士也曾在SBS节目访问中提到，姜栋元来到家中拜访并表示会努力演好这个角色，也到坟前致意，更说到姜栋元高高瘦瘦的样子跟儿子李韩烈很像，看到姜栋元就像看到了自己的儿子，令她感到安慰。



姜栋元在电影上映后也时常联络并探望裴女士，2018年他更匿名向李韩烈纪念事业会捐款了2亿韩元（相关报导请点这里），据悉《1987：黎明到来的那一天》的导演以及女主角金泰璃也将前往吊唁。

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