新剧《德鲁纳酒店》超可爱人物海报：IU、吕珍九、P.O等主要角色一次看！

（官方公开七个角色）P.O的海报也太可爱了吧～！XDDD
由IU、吕珍九所主演的tvN全新周末剧《德鲁纳酒店》（每六、日播出），即将在下周六7月13日首播登场，昨日官方率先公开了七位主要演员的精致人物海报。
本剧由擅长奇幻题材《主君的太阳》、《和游记》的编剧洪氏姊妹，与《当你沉睡时》吴忠焕导演合作打造，讲述在繁华的韩国首尔市中心，拥有陈旧外观的「德鲁纳酒店」，只向无法离开的灵魂们展示其华丽的真面目的点点滴滴。
▼最新预告：
接下来就一起来看看，这栋存在著人鬼神的主要人物有谁吧！
▼IU饰演德鲁纳酒店社长「张满月」，外貌如月亮般高傲美丽，但个性古怪、孤僻使坏。
▼吕珍九饰演德鲁纳酒店经理「具灿成」，拥有强迫症、洁癖的偏执狂，外表看起来是很厉害的菁英、完美主义者，但其实内心相当脆弱。
▼P.O饰演酒店柜台的服务员「池贤宇」，善良有礼貌，却讨厌工作，从韩战过后70年都保持著10代少年的样貌。
▼康美娜饰演18岁的女高中生「金宥娜」，带著特殊故事进入德鲁纳当实习生，性格坚强又聪明的女孩。
▼申正根饰演酒吧服务员「金先非」，同时也是德鲁纳酒店中最长寿（500岁）的职员。
▼裴海善饰演酒店的客房长「崔瑞熙」，朝鲜望族长子的前妻，性格倔强、外向开朗。
▼赵贤哲饰演料理天才「桑切斯」，灿成工作的酒店料理长，也是灿成唯一的朋友。
（图自：tvN Drama）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究