因为平时也拥有闪亮亮的双眸…时常听到别人问「你怎么哭了？」的韩志旼！
明星 2019年7月2日 星期二11:28 JiaJia
志旼欧尼一闪、一闪的眼睛超好看～也因为这样，常常被「误会」…（笑）
近期陆续出演tvN《认识的妻子》、JTBC《耀眼》、MBC《春夜》的韩志旼，电视剧作品可谓一部接一部。除了不老童颜和精湛演技外，大家是否也被她「闪亮亮」的眼睛给吸引呢？
这样看就更明显了！眼睛亮晶晶的，对吧？
JTBC社长孙石熙问：「您为什么哭了？」韩志旼回答：「哦？我没有哭呀。」
在和《春夜》男主角丁海寅彩排时，她也收到同样的问题：「怎么哭了？」韩志旼又回答：「哦？我没有哭呀。」来看看韩志旼「哭」与「不哭」有什么差别吧！
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这是韩志旼「没有哭」的时候。
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这是韩志旼「正在哭」的时候。
（全家福，小宝宝是韩志旼）
看了韩志旼的全家福，以及本人从小到大的照片…一家人的眼睛都是圆圆的、亮亮的，真心觉得「基因」的强大！
（图片来源：theqoo、giphy）
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