因為平時也擁有閃亮亮的雙眸…時常聽到別人問「妳怎麼哭了？」的韓志旼！
明星 2019年7月2日 星期二11:28 JiaJia
志旼歐尼一閃、一閃的眼睛超好看～也因為這樣，常常被「誤會」…（笑）
近期陸續出演tvN《認識的妻子》、JTBC《耀眼》、MBC《春夜》的韓志旼，電視劇作品可謂一部接一部。除了不老童顏和精湛演技外，大家是否也被她「閃亮亮」的眼睛給吸引呢？
這樣看就更明顯了！眼睛亮晶晶的，對吧？
JTBC社長孫石熙問：「您為什麼哭了？」韓志旼回答：「哦？我沒有哭呀。」
在和《春夜》男主角丁海寅彩排時，她也收到同樣的問題：「怎麼哭了？」韓志旼又回答：「哦？我沒有哭呀。」來看看韓志旼「哭」與「不哭」有什麼差別吧！
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這是韓志旼「沒有哭」的時候。
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這是韓志旼「正在哭」的時候。
（全家福，小寶寶是韓志旼）
看了韓志旼的全家福，以及本人從小到大的照片…一家人的眼睛都是圓圓的、亮亮的，真心覺得「基因」的強大！
（圖片來源：theqoo、giphy）
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