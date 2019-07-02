网剧《恋爱播放列表4》近期首播！「姜允」回归、新角色「智敏」是什么样的人物？

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（微雷）人气网路剧《恋爱播放列表》带著第4季回来啦！每周三、周六更新，目前播至第4集。本季加入金赛纶饰演的新角色――「智敏」，大家都开始追看了吗？



由「PLAYLIST」制作的网路剧《恋爱播放列表4》已於近期首播。全新一季延续先前风格，继续描述大学校园里的青春故事：主角们开始面临毕业和兵役，总觉得遥遥无期的大学生活，也即将走到尽头，大家为了全新生活开始做起准备工作。





姜允服完兵役并且复学，出现在大学校园的他，和前女友在仁重逢。虽然两人不是情侣了，但心里绝对还有对方。剧情发展至今，其实还没有道出姜允和在人分手的真正原因。他们就此错过，或者复合呢？





在上一季里，天空向「至亲」青绿透露自己的感情，但青绿觉得很堂皇：「好朋友怎么可以相爱？！」不想给青绿压力，天空决定收拾自己的情绪，继续以「好朋友」的方式陪在青绿旁边，但心里还是无法放下她。



新登场的智敏以「应援团」的一员活跃於校园中，同时她也著迷於「联谊」。但这都是有理由的，因为她在找一个人。某天，终於被她找到了，那就是天空，但天空完全不记得她，看起来也没有和智敏相遇过的记忆。

同时，智敏还是姜允在课堂上的「学习伙伴」。姜允、在仁、天空、青绿和智敏的关系，将会如何发展呢？



以上为本季的剧情主线。而俊模和民宇去当兵了；俊模和度英则在早前公开的「香港迪士尼特别篇」中，确认彼此的心意；贤胜和智媛复合后，重回以前甜蜜的日常。



另外，Brown Eyed Girls成员JeA也特别出演该剧，饰演大学教授。想收看该部剧集的粉丝们，可以点击这里。

（图片来源：V LIVE《恋爱播放列表》）

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