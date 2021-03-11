成立16年将改名！防弹少年团的所属公司Big Hit娱乐，预计将换上新名「HYBE」！

从2005年创立的＃Big Hit Entertainment，16年后即将就要换上新名称了吗～

防弹少年团所属的经纪公司Big Hit娱乐，在昨日10号时宣布将会在月底的定期股东大会时，将提出更换公司名称的提案，新的集团名称将会命名为「HYBE」，而且改名后的事业版图也会逐渐扩大，包含通讯业、旅游业、房地产等等，项目将会越来越多。



(图片来源：Big Hit Entertainment)

而原本的Big Hit娱乐除了世界级男团防弹少年团、TOMORROW X TOGETHER、李贤，还有旗下子公司的歌手艺人，包含SEVENTEEN、NU'EST、GFRIEND、ZICO等等。

自从Big Hit娱乐上市后，就合并了许多中小的经纪公司，像是收购了Source Music、Pledis娱乐、KOZ娱乐等公司，而2005年创立至今，也有16年的历史了！

目前改名的消息一传出，也是引起不少讨论，也有一说是「HYBE」是统整所有公司的集团名称，Big Hit娱乐只是会变成其中一支线，不会变动原本的名称，而详细的事项也只能等待之后的公告了～

(封图来源：IG@bts.bighitofficial、IG@txt_bighit)

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