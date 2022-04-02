安孝燮当主演就是个减肥&增重无限循环的过程：前后有18kg差距！

没想到观众们对於《社内相亲》「始祖鸟社长」姜泰武的颜值也有争议！

《社内相亲》剧情轻松搞笑，土甜土甜的霸总浪漫看似老套却让许多观众都看得津津有味。 本剧的核心人物就是安孝燮饰演的霸总姜泰武了。 从自恋社长初次登场开始，广大观众们对於其颜值的看法就大不同，一半的人大赞「帅爆了」，另一半则在吐槽「怎么发腮了？ 」 其实，对比安孝燮主演的多部剧来看，只能说他的颜值被资本牢牢操控了，让他瘦就瘦，让他胖就胖，哈哈哈哈，原来霸总也得向资本低头啊？ 汇款前后的对比超明显的！

《戒指女王》是安孝燮第一次担任主演的电视剧，於2017年播出，也是安孝燮真正被观众们熟悉的时候，他在剧里扮演的是文松大学服装设计系二年级在读生。 也是文松大学校草。 微卷的发型，朝气蓬勃的脸庞，很有少年感。 我们将该剧中的他看作「基本状态」，是其他剧人设的参照物。



《虽然30但仍17》里，安孝燮就变得清瘦了许多，下颌线明显的瘦脸，自带破碎感气质，让人看了很想抱一抱他。 此时的他要比《戒指女王》中瘦了8-9kg。 因为剧里的他扮演的是一名划艇选手，有大量运动戏，加上在夏季拍摄，想不瘦都难。 为了不让后期剧里看起来太瘦，安孝燮甚至要比平时多吃2-3倍，但依旧抵挡不住大量运动带来的减重效果。



身高187cm的他体重一直维持在60kg左右，但拍《深渊》这部戏时胖到了70kg，因为导演要求他在开拍前打造出健硕的体魄。 如果让自己看起来是健壮，而不是肥胖呢？ 加上自己又是要胖就先胖脸的体质，安孝燮也苦恼了很久，最后根据专业人士指定的增重计画才达到了导演的要求。



《浪漫医生金师傅2》里安孝燮又比原始状态胖了8kg，因为职业需要，医生必须要有强健的身体和承担得住高强度工作的体力，因此外形上来看太瘦的话绝对不行。 第一次演医生的安孝燮也是这么想，再加上剧中人设是32岁，与他的真实年纪差了6岁，为了弥补年龄差距以及打造出医生的专业度，安孝燮决定增重。



之后，安孝燮为了拍《红天机》又瘦了8kg，毕竟古装戏里要露出额头，还要穿韩服、戴帽子，太胖的话影响整体美观，穿上古装就少了一些仙气。 安孝燮透露那次并未特意减肥，时间紧迫的时候，比起吃饭更愿意去补觉，不自觉间就瘦了下来。



最后就是我们近期看到的《社内相亲》里的他，比起《红天机》时候确实是胖了不少，但好在霸总个高腿长，虽然胖了但也只是看起来圆润了一点点而已，完全没到某些网友所说的「发腮」地步，反而小编觉得傲娇的姜泰武若是太瘦的话毫无社长的气场，撑不起「始祖鸟」的霸气。

最原始时期VS现在，增重、减重居然有18kg的差距！！！

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