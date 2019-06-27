Jannabi 更新官方照片 四人组全力重新出发！ 《请输入检索词WWW》李栋旭客串也是「鱼」？与林秀晶的关系正式揭晓！ 丁海寅有望接演新剧 诠释极度理性的工程师 Ailee 释出 MV 预告 正规专辑〈butterFLY〉再等五天！ 夏天来韩国要吃什么？当然是哈密瓜冰啊！ 新剧《Justice》胜诉率超高的帅气律师「崔振赫」遇上绝美正义检查官「NaNa」 宋慧乔发布离婚声明：「无法克服性格差异」 《金装律师》、《你也是人类吗》都在这里拍！介绍明洞CGV的剧场风格读书室 姜丹尼尔确定7月底出道！与人气作曲团队Devine Channel合作 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-检法2再次夺冠，风在吹猛刷新高 韩网投票「最适合穿西装的爱豆」：姜丹尼尔第一，Lisa第二 EXO聚餐为即将入伍的D.O.践行！专用聚餐POSE又上线了～ 「我们还能相信爱情吗？」宋仲基亲口证实与宋慧乔进行离婚调解中！ 《Produce X 101》金敏圭现身地铁站！身高183cm的真人帅到发光啊～ BLACKPINK 再添破亿作品 这次是夏日代表歌〈Forever Young〉！ 真的没有谁是随便成功的！作品结束后…南宫珉剪贴剧本 连「发声」都有做笔记 Red Velvet将在7月30日来港！庆祝免税店一周年 胜利涉7项罪名於6/25被移交检方...同日下午6时淡定现身高级SPA中心！

香港的「ReVeluv」注意啦～

享誉全球的旅游零售品牌新罗免税店，隆重庆祝Beauty&You於香港国际机场开业一周年。Beauty&You将於6月28日起为顾客带来连串周年庆礼遇、期间限定店及独家品牌活动，更邀请到新罗免税店韩国人气女团Red Velvet，以品牌大使身份於7月30日到港出席Red Velvet x Beauty&You周年庆活动，带同多支榜首热播单曲为支持者与香港国际机场旅客倾囊演出，作为周年庆典重点活动，势必精彩可期。



香港新罗免税店董事总经理 Changha Shin 先生表示：「我们很高兴推出一系列周年庆礼遇及活动，同时感激品牌与我们一直紧密合作，一同踏入这别具意义的里程碑。为答谢顾客过去一年的支持，我们特意邀请 Red Velvet 於香港国际机场作周年庆表演，希望旅客尽情享受，留下难忘的回忆。展望未来，在这全球最繁忙之一的机场，我们将继续致力引入更多崭新品牌，矢志为旅客提供更多无可比拟的时尚美容购物体验。」



为庆祝 Beauty&You 香港机场店开业一周年，我们将为顾客呈献一系列周年庆限定优惠及活动。Beauty&You 於 6 月 28 日将正式踏进一周年，为隆重其事把东大堂南店及北店改造成三大崭新购物体验区域——化妆教学互动专区、香水乐园 以及 M.I.A Men in Action: 男士专区。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻