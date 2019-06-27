Red Velvet将在7月30日来港！庆祝免税店一周年

享誉全球的旅游零售品牌新罗免税店，隆重庆祝Beauty&You於香港国际机场开业一周年。Beauty&You将於6月28日起为顾客带来连串周年庆礼遇、期间限定店及独家品牌活动，更邀请到新罗免税店韩国人气女团Red Velvet，以品牌大使身份於7月30日到港出席Red Velvet x Beauty&You周年庆活动，带同多支榜首热播单曲为支持者与香港国际机场旅客倾囊演出，作为周年庆典重点活动，势必精彩可期。
香港新罗免税店董事总经理 Changha Shin 先生表示：「我们很高兴推出一系列周年庆礼遇及活动，同时感激品牌与我们一直紧密合作，一同踏入这别具意义的里程碑。为答谢顾客过去一年的支持，我们特意邀请 Red Velvet 於香港国际机场作周年庆表演，希望旅客尽情享受，留下难忘的回忆。展望未来，在这全球最繁忙之一的机场，我们将继续致力引入更多崭新品牌，矢志为旅客提供更多无可比拟的时尚美容购物体验。」
为庆祝 Beauty&You 香港机场店开业一周年，我们将为顾客呈献一系列周年庆限定优惠及活动。Beauty&You 於 6 月 28 日将正式踏进一周年，为隆重其事把东大堂南店及北店改造成三大崭新购物体验区域——化妆教学互动专区、香水乐园 以及 M.I.A Men in Action: 男士专区。