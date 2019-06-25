李大辉挑战演戏：接拍SBS新剧《延南洞Global House》！搭档《A-TEEN2》姜敏儿

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AB6IX成员李大辉将和网剧《A-TEEN2》女主角之一姜敏儿合拍SBS short-form电视剧《延南洞Global House》，诠释来自不同国家的人的故事。

《延南洞Global House》是一部浪漫喜剧，讲的是6名来自不同国家的男女一起住在位於首尔市延南洞的豪华国际型share house里，各自展开工作与恋情的故事。

不久前作为AB6IX成员出道的李大辉，最近积极涉猎综艺节目，在众多备选的剧本中挑中这一部作为其影视处女作。 剧中，他饰演的角色名为董震宇（音），小小年纪失去父母、在祖母的抚养下长大，也跟祖母学了不少房地产投资技术，从而积累了大量财产，是相当成功的不动产投资人，也是剧中share house的房东。 剧中的他伸出各国青年男女的中心，却偏偏对姜宥娜（音）格外关注，不时干涉她的私生活，最后陷入爱情。



饰演姜宥娜的，就是在网剧《A-TEEN2》里备受喜爱的姜敏儿啦！ 姜宥娜是来韩国读书的留学生，在这座Global House里兼职工作，跟挑剔严格的房东董震宇慢慢滋生情绪，也与来自各国的房客培养出友谊。



《延南洞Global House》的另外4名主演还在物色演员，决定人选后预计8月开拍，10月通过各国平台播出。 期待大辉的演技！

（图源：KSD，AB6IX FB，Imagine Asia）

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