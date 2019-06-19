任时完服兵役享123天休假被指「艺人特惠」！但这次韩国网友都站在他这边

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近日有媒体怀疑任时完服兵役期间的123天休假是「艺人特惠」，随后不仅所属社做出说明，就连任时完的同袍也说话了！

正直青年任时完竟也惹上了非议！ 服役期间休假长达123天，比别人多出2倍

任时完今年3月27日兵役期满退伍，6月17日有媒体指出，他在兵役期间获得了123天的休假，相当於普通士兵的2.08倍，是近期现役入伍艺人中假期最多的一个，甚至比已经废除的文艺兵更多，质疑是「艺人特惠 」。



对此，任时完所属社立即发声明，对休假的合理性做出说明：「任时完在新兵教育队接受5周基础军事训练后，因成绩优秀而被选拔为助教；入伍2个月就在射击、 体力等所有专案中获得优秀成绩，被选拔为特级战士，诚实履行了兵役。 此外还主动到附近小学参加志愿活动，展现了模范式的军人生活。 」

「123天休假包括定期休假、为治疗受伤的病假、参加平昌冬奥会及国军之日活动等的慰劳休假、身为特级战士和模范将兵的补偿休假等。 新兵担任助教时需要在5周里参加周末工作，所以还有40天的休假。 算上这一项，（任时完所在的）25师团优秀助教基准，通常是100天休假。 虽然比一般士兵多，但没有任何违反部队规定的不当特惠。 」并给出了详细的休假事由和天数清单。



不仅如此，昨天还有一名自称是任时完战友、与他一同服兵役8个月的网友也在IG上PO文为其鸣不平：「在第三者的立场来看，任时完是非常模范的、从来不骂人的善良的前辈。 不了解情况的人可能会认为123天休假很多，但助教每带一期士兵毕业就能获得4天5夜的慰劳休假，我部队助教平均带7到8期，任时完是带了8期，所以获得40天慰劳休假。 助教比普通士兵的休假多2倍，因为周末也要带训练兵，所以前军团长制定了这一休假。 」

「其他休假则是任时完参加和活动的补偿休假，以及诚实履行兵役生活、获得特级战士和模仿将兵名誉的补偿休假。 不止是任时完，我们部队的助教中成绩比较优秀的都有100到110天休假。 」

该网友将任时完称为「帅气的前辈」， 并公开了在军中的合照：「粉丝寄来的零食都会和大家一起分吃，退伍前一天还给每一个人签名合照。 看到这样的前辈受到指责，感到很不平。 」



其他网友也陆续跟帖：



一向对兵役问题十分敏感的韩国网友这次都站在任时完一边，纷纷在新闻评论区分享自己的经历：「我是20年前退伍的论山助教，也有106天休假」、「参加国军活动的士兵都有补偿休假，只不过因为他是艺人，参加的活动多一点」、「 助教没有休息时间，所以在训练兵毕业、下一届训练兵进来之前经常放假」、「如果是以前出这种新闻，大家一定像狗群一样咬过去，但现在时代不一样了，真相会像这样浮出水面」。



（图源：KSD，网路）

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