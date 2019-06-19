「殷初丁」跑哪去啦？殷志源新歌預告片又帥又霸氣！ 韓劇《阿斯達年代記》第二部主海報公開！宋仲基一人分飾兩角引爆話題性 金玟錫、朴宥娜「因戲結緣」更發展為「戀人關係」？男方火速澄清：「只是親近的同事關係」 「養眼組合」申世景、車銀優雙人畫報公開！黑白濾鏡更顯格調 新劇7月首播 《Dr. Prisoner》、《僅此一次的愛情》後…《Justice》也即將登場！公開崔振赫、孫賢周、NaNa等劇本閱讀照 團體照人太多怎麼拍？8個大男孩教你拍出超有梗的出遊照 《18歲的瞬間》公開邕聖祐&金香起&申承浩三人海報！清涼微笑+學生校服=青春無敵 任時完服兵役享123天休假被指「藝人特惠」！但這次韓國網友都站在他這邊 朴有天拍賣名下豪宅還錢！可是...還差一大截 和池昌旭搭檔《請融化我》的女主「元真兒」！電視劇代表作《只是相愛的關係》和《Life》 這屆網友太出色了！惡搞YG「毒電影」《藥局》海報：梁鉉錫主演；GD＆勝利擔任男主角 《Produce X 101》「顏王」金宇碩去吃最愛的麻辣燙：看到粉絲的表現也太羞澀了XD BTS防彈少年團歐美巡演豪賺7890萬美元！單場收益超過Taylor Swift & U2

近日有媒體懷疑任時完服兵役期間的123天休假是「藝人特惠」，隨後不僅所屬社做出說明，就連任時完的同袍也說話了！

正直青年任時完竟也惹上了非議！ 服役期間休假長達123天，比別人多出2倍

任時完今年3月27日兵役期滿退伍，6月17日有媒體指出，他在兵役期間獲得了123天的休假，相當於普通士兵的2.08倍，是近期現役入伍藝人中假期最多的一個，甚至比已經廢除的文藝兵更多，質疑是「藝人特惠 」。



對此，任時完所屬社立即發聲明，對休假的合理性做出說明：「任時完在新兵教育隊接受5周基礎軍事訓練後，因成績優秀而被選拔為助教；入伍2個月就在射擊、 體力等所有專案中獲得優秀成績，被選拔為特級戰士，誠實履行了兵役。 此外還主動到附近小學參加志願活動，展現了模範式的軍人生活。 」

「123天休假包括定期休假、為治療受傷的病假、參加平昌冬奧會及國軍之日活動等的慰勞休假、身為特級戰士和模範將兵的補償休假等。 新兵擔任助教時需要在5周裡參加週末工作，所以還有40天的休假。 算上這一項，（任時完所在的）25師團優秀助教基準，通常是100天休假。 雖然比一般士兵多，但沒有任何違反部隊規定的不當特惠。 」並給出了詳細的休假事由和天數清單。



不僅如此，昨天還有一名自稱是任時完戰友、與他一同服兵役8個月的網友也在IG上PO文為其鳴不平：「在第三者的立場來看，任時完是非常模範的、從來不罵人的善良的前輩。 不了解情況的人可能會認為123天休假很多，但助教每帶一期士兵畢業就能獲得4天5夜的慰勞休假，我部隊助教平均帶7到8期，任時完是帶了8期，所以獲得40天慰勞休假。 助教比普通士兵的休假多2倍，因為週末也要帶訓練兵，所以前軍團長制定了這一休假。 」

「其他休假則是任時完參加和活動的補償休假，以及誠實履行兵役生活、獲得特級戰士和模仿將兵名譽的補償休假。 不止是任時完，我們部隊的助教中成績比較優秀的都有100到110天休假。 」

該網友將任時完稱為「帥氣的前輩」， 並公開了在軍中的合照：「粉絲寄來的零食都會和大家一起分吃，退伍前一天還給每一個人簽名合照。 看到這樣的前輩受到指責，感到很不平。 」



其他網友也陸續跟帖：



一向對兵役問題十分敏感的韓國網友這次都站在任時完一邊，紛紛在新聞評論區分享自己的經歷：「我是20年前退伍的論山助教，也有106天休假」、「參加國軍活動的士兵都有補償休假，只不過因為他是藝人，參加的活動多一點」、「 助教沒有休息時間，所以在訓練兵畢業、下一屆訓練兵進來之前經常放假」、「如果是以前出這種新聞，大家一定像狗群一樣咬過去，但現在時代不一樣了，真相會像這樣浮出水面」。



（圖源：KSD，網路）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞