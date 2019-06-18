请夏回归倒数六天 揭晓〈Flourishing〉收录曲目！ [釜山报导]釜山全城同庆处处应援藏惊喜 BTS防弹少年团围绕你身边 终於等到 Ailee 了！敲定 7 月初回归 确定了！池昌旭、元真儿主演tvN新周末剧《请融化我》 预计9月底首播 且看且珍惜！4位在戏剧中大放异彩的1992年生男演员们 最晚明年一定要入伍 炎炎夏热到了～一年一度新村水枪节 7月6日、7日：水枪准备好了吗？ 宣美自曝：我已经50kg了！ 看到她胖了18斤的腿之后.... 穿这样就要被骂？ Berry Good祚弦Cosplay《英雄联盟》狐妖阿璃惹争议！ EXO XIUMIN入伍一个月啦！全能大哥射击&俯卧撑&仰卧起坐全是特级～ 又能听到你的歌声真好！钟铉演唱的IU《忧郁时钟》Guide版公开：是那个声音啊... 【有片】又会Rap又是主唱！黄金忙内柾国炫技，哥哥全程带著老父亲笑容

当代的韩国爱豆团，队内的人员配置一代比一代强，不仅要能唱会跳，写歌创作也是一项必备技能。 日前防弹少年团在釜山举办粉丝会，担任主唱的老么柾国就以一段Rap惊艳全场。

6月15日，防弹少年团在釜山举办了全球粉丝会「BTS 5TH MUSTER MAGIC SHOP」，7名成员热情演绎了多首经典歌曲，引得全场呼声不断。

有著「黄金忙内」之称的柾国，真的是全能宝藏男孩，什么都会！ 你以为他只是主唱吗？ 一段Rap瞬间「打醒」众人，和队长哥哥RM同台丝毫不输气场，甚至隐隐有掌控全场的霸气，顺便连哥哥的歌词都完美消化。



** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

一旁的RM和SUGA则全程注视著弟弟，嘴角挂著欣慰的笑容，颇有种「快看我家弟弟多厉害」的「老父亲」自豪。



队内主唱、舞蹈C位、Rap也是手到擒来，更别提还有世界第一帅的美颜和运动会以一己之力力挽狂澜获得冠军的运动神经。 柾国啊，你还有什么不会的？



전정국 부업으로 래퍼뛰시는분 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ미칱다 pic.twitter.com/MYz9jwpulN — 지민투데이☺️ (@_jimintoday_) 2019年6月15日

「图：twitter/cr_logo」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻