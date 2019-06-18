【有片】又會Rap又是主唱！黃金忙內柾國炫技，哥哥全程帶著老父親笑容

【有片】又會Rap又是主唱！黃金忙內柾國炫技，哥哥全程帶著老父親笑容

明星   2019年6月18日   星期二08:00   Rui   15

當代的韓國愛豆團，隊內的人員配置一代比一代強，不僅要能唱會跳，寫歌創作也是一項必備技能。 日前防彈少年團在釜山舉辦粉絲會，擔任主唱的老么柾國就以一段Rap驚豔全場。

6月15日，防彈少年團在釜山舉辦了全球粉絲會「BTS 5TH MUSTER MAGIC SHOP」，7名成員熱情演繹了多首經典歌曲，引得全場呼聲不斷。

有著「黃金忙內」之稱的柾國，真的是全能寶藏男孩，什麼都會！ 你以為他只是主唱嗎？ 一段Rap瞬間「打醒」眾人，和隊長哥哥RM同台絲毫不輸氣場，甚至隱隱有掌控全場的霸氣，順便連哥哥的歌詞都完美消化。

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一旁的RM和SUGA則全程注視著弟弟，嘴角掛著欣慰的笑容，頗有種「快看我家弟弟多厲害」的「老父親」自豪。

隊內主唱、舞蹈C位、Rap也是手到擒來，更別提還有世界第一帥的美顏和運動會以一己之力力挽狂瀾獲得冠軍的運動神經。 柾國啊，你還有什麼不會的？


「圖：twitter/cr_logo」

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