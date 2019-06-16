金泰梨给网友的忠告：「放下令人不安的想法，只专注於此刻」

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是精神世界也很帅气的演员金泰梨！

近日金泰梨通过V LIVE直播和网友聊天，虽然在电影、电视剧里一直扮演寡言的角色，但本人却十分开朗直爽呢！

有粉丝问她：「假日应该做些什么呢？ 想过得忙碌一点，但总觉得时间过得好快。 」金泰梨先是表示共鸣：「看起来这位网友是觉得时间过得太快而不安，觉得自己应该做点什么却没做，就觉得自己像傻瓜。 」之后便建议道，这种时候就要放下对於过去和未来的过多考虑，专注於当下：「让自己不安的想法大部分其实是没有用的，放下为妙。 」



金泰梨还用自己的日常来举例：「读书、读诗集、看电影之类虽然是很小的事，但会让人感到自己至少做了什么，心情就会变好。 」



金泰梨还说，有没有全部读完并不重要，如果一本书读不下去就换另一本，看到喜欢的内容或段落就表记起来，有时间的话再翻一翻：「所以会需要很多很多书签，没有必要买太漂亮的，我就经常用咖啡厅的纸巾或发票当书签。 」

最后，金泰梨说：「不知道大家觉得怎么样，我感觉和大家聊天很开心呢，以后有时间一定要开见面会！ 希望大家喜欢今天的小小见面会哦。 」



真的是从外表到思想都很帅气！ 好想看到金泰梨的更多作品啊：



（图源：金泰梨V LIVE）

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